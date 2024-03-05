Российский историк-американист Иван Курилла уволен с должности профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, сообщила редакция Север.Реалии. Учёный с начала российского вторжения в Украину публично выступает против войны.

56-летнему Курилле не оформили документально одобренный год назад отпуск, рассказал он. Когда он всё же не вышел на работу, его уволили за прогулы.

Учёный сообщил, что готов был уволиться по соглашению сторон, но соглашения с ректором Вадимом Волковым достичь не удалось. "Надеюсь, что мое увольнение поможет Европейскому университету выжить", — цитирует его Север.Реалии. В вузе это не комментировали.