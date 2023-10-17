WSJ рассказала о тайных поставках ATACMS для Украины

Украинская армия 17 октября впервые применила ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для удара по российским войскам. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, США на днях тайно отправили Киеву небольшую партию ракет радиусом действия 160 километров. Официальных объявлений о поставках ракет такого типа не было.

The Wall Street Journal упоминает атаки ВСУ по подконтрольным российским войскам аэродромам в Луганске и Бердянске 17 октября, но не пишет о том, какие именно объекты были поражены.

Российские и украинские провоенные блогеры публикуют фотографии обломков ракеты, которая, как утверждается, упала в Бердянске.

Российский телеграм-канал Центра анализа стратегий и технологий пишет, что у ракеты имеется кассетная боевая часть, а сами снаряды произведены в 1996–1997 годах.

Украина официально не подтвердила использование ATACMS. Но в речи, опубликованной в социальных сетях во вторник, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на использование нового оружия, предоставленного Украине.

"Я благодарю некоторых наших партнеров. Эффективное оружие, как мы и договаривались", — сказал он.

Киев с прошлого года запрашивал у Вашингтона ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров. Поставка таких ракет означала бы, что потенциальными целями ударов могли бы быть российские объекты практически на всей оккупированной территории Украины, включая аннексированный Крым.

О том, что США готовы передать ВСУ небольшое количество ракет американские СМИ писали в сентябре на фоне визита Владимира Зеленского в Соединённые Штаты. В Вашингтоне не было единства по вопросу поставок этих ракет – их в арсенале США не так много. Кроме того, некоторые политики и чиновники опасаются, что поставка ATACMS может привести к дальнейшему обострению американо-российских отношений.