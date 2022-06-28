Задавить все живое

Яшина взяли. Лобанова взяли. Человек, который открыто против войны, у него в России одна дорога. В тюрьму. Думцы антивоенные взгляды называют "антироссийскими". Приравняли. И предложили всем ученым и преподавателям с такими взглядами увольняться самим. А потом наверное тоже в тюрьму, если не встанут на путь исправления. Борис Джонсон уже зовет: давайте к нам. А если они все-таки хотят оставаться дома, как политики, так и ученые? В разговоре об этом - политолог Аббас Галямов, философ Денис Греков и ученый-биохимик Александр Гольдфарб. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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