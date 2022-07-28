Заявившего о пытках чеченца депортируют из Швеции в Россию

Швеция готовит депортацию попросившего в стране политического убежища чеченца в Россию. Он заявил, что подвергся пыткам в Чеченской республике, правозащитники считают, что ему опасно возвращаться на родину. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Согласно сообщению правозащитной организации "Вайфонд", чеченец, полное имя которого не раскрывается, "чудом смог сбежать" из страны после пыток представителей правоохранительных органов. Шведские власти, как утверждается, отказали предоставить ему защиту, так как он не помнил детали пыток, которым подвергся.

Комитет против пыток ООН отказал ему в приостановке депортации из Швеции. Миграционные власти уже приобрели билеты и готовятся передать его в Россию через третью страну, которая согласилась стать транзитной.