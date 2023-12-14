Зеленский обратился к лидерам ЕС в связи с саммитом в Брюсселе

Украинский президент Владимир Зеленский призвал участников открывшегося 14 декабря в Брюсселе двухдневного саммита ЕС дать "зелёный свет" на начало переговоров с Киевом о членстве Украины в европейском блоке, который сейчас объединяет 27 государств.

Как сказал Зеленский, в случае отрицательного голосования по этому вопросу европейские мечты украинцев "будут преданы", а России это придаст смелости в её агрессии против Украины.

Против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС выступает Венгрия в лице премьер-министр этой страны Виктора Орбана, который считается наиболее дружественным Кремлю европейским лидером. Орбан также противится выделению многомиллиардного пакета помощи Киеву. В этой связи разногласия между Орбаном и остальными руководителями ЕС станут, как ожидается, доминирующими на встрече в Брюсселе.

Владимир Зеленский, обращаясь в четверг к лидерам ЕС по видеосвязи, вновь предупредил их о рисках для всей Европы в случае неоказания помощи Украине. "Люди в Европе не увидят никакой пользы, если Москва получит пас из Брюсселя в виде негатива по отношению к Украине. Путин наверняка использует это против вас лично и против всей Европы. Не давайте ему эту первую - и единственную - победу года. Европа должна победить, договоренности должны придерживаться, а слова должны иметь значение ", - подчеркнул Зеленский. Его слова приводит РБК-Украина.

Виктор Орбан по прибытии на саммит дал понять, что не настроен менять свою позицию. "Сейчас нет причин для переговоров по членству Украины. Предварительные условия не выполнены. Мы должны вернуться к этому вопросу позднее", - сказал глава правительства Венгрии.

Во время поездки украинского президента в Аргентину ранее в этом месяце сообщалось о состоявшейся там его встречи с Орбаном, однако, никакие подробности не раскрывались.