Жители Воронежа сообщили о нескольких взрывах в городе

В ночь на вторник многие жители Воронежа сообщили в соцсетях о нескольких мощных взрывах в городе. Судя по видео, которые публикуют очевидцы в различных пабликах, речь идёт об атаке дронов.

По данным телеграм-канала Baza, повреждён как минимум один многоквартирный жилой дом — вероятнее всего, в него попали обломки беспилотного аппарата. В доме выбиты стёкла, в одной из квартир начался пожар.

Ещё ряд телеграм-каналов сообщили о взрывах в районе воронежского аэродрома. Известно, что он используется Воздушно-космическими силами России для нанесения ударов по территории Украины.

Официальных комментариев о произошедшем от местных властей пока нет.

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