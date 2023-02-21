Журналистку Юлию Старостину обвинили в дискредитации армии

Полиция составила административный протокол по статье о дискредитации армии на журналистку и волонтёра Юлию Старостину из-за фразы "любовь и дружба сильнее войны", которую она произнесла в интервью телеканалу "Дождь" 7 декабря. Об этом пишет издание "Агентство", ссылаясь на копию материалов дела Старостиной. Заседание по делу назначено на 28 февраля в Тверском районном суде Москвы.

Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Дискредитацией считается, в том числе, употребление слова "война", а не "специальная военная операция"

Согласно материалам дела, поводом для составления протокола стал рассказ журналистки о том, что она сделала антивоенную татуировку, которая является для неё напоминанием, что "любовь и дружба сильнее войны". В полиции эту фразу посчитали дискредитирующей российскую армию.

"Агентство" приводит ещё несколько цитат из беседы журналистки с "Дождём", которые стали поводом для административного протокола. Говоря о своей волонтёрской деятельности - Старостина помогала украинским беженцам в России - она сказала: "Мне это нужно самой, потому что я очень тяжело переживаю войну", "У меня нет родственников на Украине, но я чувствую свою ответственность, которая состоит в том, что я не должна молчать, что-то делать, чтоб эта война закончилась", "У них нет ничего, кроме их дома. Россия все равно чужая страна", "Она всегда останется кровавой раной, даже если они вернутся домой, там будут стрелять".

О том, что на журналистку составили протокол, стало известно 7 февраля.

Юлия Старостина сотрудничала с изданиями "Проект", The Bell, РБК и "Медузой".

С апреля 2022 года она занималась помощью беженцам из Украины, оказавшимся на территории России. Каждый месяц она через социальные сети собирала тёплые вещи, детскую одежду, посуду, предметы гигиены, а затем отвозила их в пункты временного размещения беженцев в Тверской области.

После составления административного протокола Старостина сообщила, что временно прекратит волонтёрскую деятельность.