В Москве прощаются с убитым в Анкаре послом Андреем Карловым

В Москве в четверг прощаются с послом России в Турции Андреем Карловым, который был убит в Анкаре 19 декабря.

В траурной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Из-за похорон посла глава российского государства перенес на один день назначенную на четверг ежегодную большую пресс-конференцию.

Накануне президент Путин подписал указ о присвоении Карлову звания Героя России посмертно.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки. Нападение совершил 22-летний турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Во время стрельбы молодой человек выкрикивал обвинения в адрес России за ее действия в Сирии. Он был застрелен. Россия и Турция расследуют убийство совместно.

Иракское телевидение сообщило, что ответственность за убийство Карлова взяла на себя сирийская вооруженная коалиция “Джейш аль-Фатха”, но сами повстанцы это опровергли. Президент Турции Реджеп Эрдоган возложил вину на сторонников турецкого оппозиционного деятеля Фетхуллаха Гюлена, живущего в США. Российское руководство воздержалось от комментариев. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нападение на российского посла "фактическим нападением на Россию".

В четверг стало известно, что турецкие власти освободили из-под ареста после допроса пятерых членов семьи турецкого полицейского, совершившего убийство.