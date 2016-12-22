Жителя Нефтекамска, рассказавшего о пытках, арестовали на два месяца

Суд в Нефтекамске на два месяца арестовал местного жителя Венера Мардамшина, который ранее пожаловался правозащитникам на пытки и рассказал, что полицейские выбивали из него признание в нападении на женщину и похищении ее телефона в ноябре 2015 года. По этому делу мужчину накануне задержали в санатории, где он проходил реабилитацию, сообщает "Комитет по предотвращению пыток".

Правозащитники уточняют, что в тот же день задержали еще одного мужчину, который видел Мардамшина с травмами в опорном пункте полиции.

46-летний Венер Мардамшин обратился в "Комитет по предотвращению пыток" и рассказал, что 10 ноября на выходе из дома его схватили четверо мужчин, надели ему на голову мешок и в наручниках отвезли в опорный пункт полиции. Там его избивали, пытали электрошокером и заставляли признаться в преступлении. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий полицейскими.