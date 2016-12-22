Под Ноябрьском из-за аномальных морозов застряли десятки грузовиков

Под городом Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе из-за сильнейших морозов на трассе застряли несколько десятков грузовиков.

Представитель регионального МЧС сообщила РИА "Новости", что у заправки "Роснефти" застряли 37 грузовиков, в которых находятся 45 человек. В четверг, по ееё данным, там оставалось 25 автомобилей. По информации ведомства, около поста развернули пункт обогрева и пункт по оказанию медицинской помощи.

Накануне вечером на форуме автолюбителей car72.ru появилось сообщение с призывом о помощи замерзающим дальнобойщикам. "Стоим четвертые сутки из-за того, что температура на улице опустилась до минус 64 градусов. Все запасы на исходе, еда, вода, топлива едва хватит до завтрашнего утра", – говорится в сообщении. По словам водителей, телерепортажи о том, что МЧС оборудовало пункты обогрева и обеспечивает дальнобойщиков топливом и едой, – ложь. Они вынуждены жечь покрышки, чтобы не замерзнуть, а питьевую воду покупать по 20 рублей за литр. "Правительство помогает всем! Донбассу, Сирии и прочим, а на замерзающих водителях грузовиков пытается нажиться", – говорится в обращении.

2 января из-за снегопада и ветра на трассе Оренбург – Орск застряли 50 машин. Люди ждали помощи более 15 часов. В результате один человек погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая смерть".

Один из спасшихся Павел Гусев записал видеообращение к президенту Владимиру Путину. В нем он заявил о бездействии местных властей и МЧС во время чрезвычайной ситуации.