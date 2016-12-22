Суд в Киеве разрешил обыск в администрации президента России

Печерский суд Киева по запросу Генпрокуратуры Украины разрешил следователю провести обыск в администрации президента России в Москве. Об этом сообщает украинское издание "Вести".

Украинская прокуратура хочет изъять оригинальное обращение экс-президента Виктора Януковича к Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой использовать российские войска на территории Украины.

В тот же день постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин сообщил о факте такого обращения на заседании Совета Безопасности, а на заседании 3 марта продемонстрировал фотокопию документа.

Генеральная прокуратура Украины хочет провести экспертизу почерка подписи под документом.

На Украине против Виктора Януковича открыто несколько уголовных дел. Бывшего президента обвиняют в массовых убийствах граждан во время беспорядков в Киеве в 2013 году, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, а также действиях, направленных на свержение конституционного строя. Кроме прочего, власти Украины подозревают Януковича в государственной измене. Бывший президент Украины отвергает обвинения.

15 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать Януковича, который находится в России, для участия в рассмотрении ходатайства об аресте.