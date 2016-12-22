МВД не будет возбуждать дело о драке Дадина с сокамерником

Полиция Сегежского района Карелии не стала возбуждать уголовное дело о драке осужденного активиста Ильдара Дадина с сокамерником в связи с истечением сроков проверки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МВД.

В ведомстве уточнили, что сокамерник Дадина пострадал в драке и после ответа на запрос о его травмах будет повторно решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

1 декабря жена активиста Анастасия Зотова сообщила, что Дадин полгода проведет в помещении камерного типа (ПКТ), куда его поместили после драки с другим заключенным. 12 декабря стало известно, что осужденного этапировали в Вологду.

Ильдар Дадин – единственный в России активист, осужденный по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". В декабре 2015 года суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима. Суд второй инстанции снизил срок до двух с половиной лет.

В ноябре Дадин пожаловался на пытки в сегежской колонии, в которой он находился, однако сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Следственного комитета заявили, что не нашли доказательств применения насилия. Во ФСИН заявили, что проверки по жалобе Дадина обошлись ведомству в один миллион рублей, и не исключили, что к нему подадут соответствующий иск.