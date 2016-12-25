Частный Нюрнберг. Эфир в 20:05

Степан Иванович Карагодин
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«Дело Карагодина» как главное событие года
«Дело Карагодина» как главное событие года. Гости: Оксана Мороз, кандидат культурологии, доцент РГГУ и Денис Карагодин, создатель сайта stepanivanovichkaragodin.org. Эфир в 20:05.
Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года