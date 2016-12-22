"Никому нет дела, что вы – жертва"

Московский окружной военный суд 22 декабря приговорил бывшую студентку МГУ 21-летнюю Варвару Караулову к 4,5 годам колонии общего режима. Это всего на полгода меньше, чем просил прокурор. Коллегия из трех судей признала ее виновной в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство". Адвокаты девушки назвали решение суда "чрезмерно жестоким" и уже подали краткую апелляционную жалобу.

Приговор Варваре Карауловой, на который собралось несколько десятков журналистов и сочувствующих, оглашали в одном из самых больших залов Московского окружного военного суда. Подсудимая, одетая в бирюзовое платье и в наручниках, слушала решение суда напряженно, моментами улыбалась, реагируя на то, как суд интерпретирует те или иные ее фразы или действия.

Коллегия из трех военных судей под председательством судьи Александра Абабкова пришла к выводу, что вина Карауловой доказана. По словам судьи, в апреле 2015 года девушка "решила принять участие в деятельности ИГИЛ", она "разделяла идеологию этой организации и осознавала, что ее конечная цель – создание исламского халифата".

В основу приговора судьи положили лингвистическую экспертизу переписки Варвары Карауловой в социальных сетях. С 2012 года она общалась в интернете с молодым человеком, предполагаемым вербовщиком джихадистов – Айратом Саматовым. Эксперты пришли к выводу, что в переписке Карауловой с Саматовым имеются намерения девушки "на выезд в Сирию и на оправдание терроризма". По мнению экспертов, которым суд не нашел причин не доверять, в текстах Карауловой нет "ни одного момента, где было бы неодобрение деятельности ИГИЛ". Судьи также приняли во внимание признательные показания Карауловой, которые она давала на этапе следствия в октябре-ноябре 2015 года, несмотря на то что спустя год, уже в ходе судебного разбирательства, девушка отказалась от них. В ходе процесса Караулова поясняла, что собиралась в Сирию к любимому человеку, чтобы выйти замуж, а не для того, чтобы участвовать в деятельности террористической группировки. По ее словам, первоначальные признательные показания она давала, чтобы угодить следователям. Противоречия в показаниях девушки суд счел попыткой избежать уголовной ответственности.

По решению суда Варвара Караулова приговорена к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Срок ее наказания исчисляется с момента ее ареста – с 27 октября 2015 года. Родители Карауловой, которые присутствовали в зале во время оглашения, встретили этот приговор словами о том, что судьям должно быть стыдно за такое решение. "Это у них показательный процесс. Мы все знаем, что ты не виновата", – сказала мама Варвары Карауловой Кира.

Это и моя ошибка тоже, что мы никаких документов не подписывали, желая всячески сотрудничать

​Павел Караулов, отец Варвары Карауловой, который еще накануне, после последнего слова дочери, надеялся, что Новый год она встретит дома, после приговора едва сдерживал эмоции: "Для меня это не просто неожиданность, это абсурд! Я и сейчас не понимаю, что реальный срок", – сказал он. По его мнению, приговор основан на самооговоре девушки. Павел Караулов признался, что жалеет, что обратился в правоохранительные органы в надежде на сотрудничество и помощь:

– Во всем мире действует иммунитет на свидетелей. Когда мы вернулись, все официальные лица, включая Маркина, официально сказали, что Варя – свидетель. Как сейчас выяснилось, иммунитета у нас не было. Наверное, это и моя ошибка тоже, что мы никаких документов не подписывали, желая всячески сотрудничать и поощряя действия сотрудников, в частности Федеральной службы безопасности. А самое главное, на чем базируется сегодняшнее обвинение, это фактически самооговор под воздействием следователя, о чем было четко совершенно сказано. Во всем мире и в нашей стране тоже такого рода самооговор, который происходит без видео и аудиозаписи (а их нет), нельзя принимать во внимание. Да, она, несмотря на свои 20 лет, была ребенком, ей было очень тяжело. Попав в такие условия, стараясь, как это ни печально звучит, угодить следствию, она следовала тому, что ей говорили взрослые, а одуматься ей удалось только тогда, когда в дело вступили адвокаты, когда постепенно, через полгода она сказала, что начала им доверять только. И тогда она начала давать правдивые показания. А сегодня этим правдивым показаниям в суде была грош цена, – заключил Павел Караулов.

Адвокаты Варвары Карауловой сообщили, что уже подали краткую жалобу на приговор.

– Суд фактически сегодня вывернул все наизнанку, забыв такое понятие, как презумпция невиновности, забыв о трактовании в пользу обвиняемого любых сомнений. А сомнения даже в ходе чтения приговора не были устранены, соответственно, оглашены, – рассуждает адвокат Сергей Бадамшин. – Варвара после оглашения достойно держалась. Я к ней подошел, она сказала: "Сергей Викторович, мы были правы, что мы не пошли на особый порядок". "Почему?" – спрашиваю у нее. "Меня услышали", – сказала Варя. Она сказала, что ее услышал даже суд. Суд услышал, что она не собиралась воевать, для Варвары это очень важные слова. Несмотря на очень жестокий результат, необоснованный, мне нечего даже прокомментировать по поводу срока, который назначил сегодня суд, мы говорим о нее невиновности. Тот срок, который суд сегодня назначил, я считаю чрезмерно жестоким и неоправданным по отношению к девушке, которая встретила уже второй день рождения в следственном изоляторе "Лефортово", ей предстоит встретить второй Новый год в следственном изоляторе "Лефортово".

Никому нет дела, что вы – жертва, что вам промыли мозги, и если вы каким-то боком оказались вовлечены в эту орбиту, вас посадят

Адвокат Илья Новиков добавил, адресаты этого приговора – родители, которые теперь поймут, что если их ребенок попал в беду, верить государству нельзя:

– Родители обязательно услышат и поймут, что если сын или дочь попали в беду, если они попались вербовщикам, им начинают промывать мозги, ни в коем случае нельзя идти в ФСБ, нельзя верить государству. Потому что государство вместо того, чтобы спасти, посадит. Вот эту мысль суд сегодня предельно четко изложил в своем приговоре, что никому нет дела до того, что вы – жертва, что вам промыли мозги, и если вы каким-то боком оказались вовлечены в эту орбиту, вас посадят.

Прокурор Михаил Резниченко заявил журналистам, что приговор суда сторону обвинения удовлетворяет.

Бывшая студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова пропала в конце мая 2015 года после того, как уехала в университет и не явилась на занятия. В начале июня она была задержана при попытке пересечь турецко-сирийскую границу в группе из 13 россиян, которые, предположительно, планировали присоединиться к террористической группировке "Исламское государство". Караулову вернули в Москву 11 июня. После этого она проходила лечение в психиатрической клинике, а потом сменила имя на Александру Иванову, чтобы, как говорили ее близкие, начать новую жизнь. Изначально она проходила по делу как свидетель, но в октябре 2015 года ей предъявили обвинения в попытке участия в террористической организации (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ст. 205.5 УК РФ) и отправили в СИЗО "Лефортово". Ее дело Московский окружной военный суд рассматривал с октября 2016 года.