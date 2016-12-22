Качиньский: Трамп может вести переговоры с Россией с позиции силы

Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп будет вести переговоры с Россией с позиции силы. Об этом он заявил в интервью агентству Рейтер.

Многие европейцы опасаются, что Трамп может сократить военные обязательства по защите их от Москвы, но Качиньский сказал, что он ожидает, что избранный президент будет вести переговоры с Россией "с позиции силы".

По его словам, существуют все признаки того, что мы будем стараться вести переговоры, но с позиции силы, а не как более слабый (собеседник) или даже ... тот, кто отступает," - отметил Качиньский.

Польский политик заявил, что менее озабочен, чем некоторые из его европейских коллег по поводу решения Трампа назначить госсекретарем Рекса Тиллерсона, генерального директора нефтяного гиганта Exxon-Mobil, который имеет тесные связи с Россией и президентом России Владимиром Путиным.

"Мы знаем, что Тиллерсон имели тесные контакты с Россией. Вопрос заключается в том, изменит ли он свой подход с измнением своего статуса", - сказал Качиньский. "С точки зрения переговорщика, а Трамп является переговорщиком - назначение кого-то, кто не имеет негативного подхода к России с самого начала ... это неплохой подход," - отметил Качиньский.

Говоря об избрании Трампа президентом США, Качиньский сказал, что сейчас трудно догадаться, какой будет его внешняя политика. "Я не думаю, что есть политик в мире, который может сказать что-то окончательное о Трампе," - заявил он.

Качиньский также высказался по ряду других вопросов, таких как выход Британии из ЕС, что, по его мнению, может укрепить Евросоюз.

