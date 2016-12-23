Международный союз биатлона отказался от соревнований в Тюмени

Международный союз биатлона (IBU) объявил 22 декабря, что перенесет проведение чемпионата среди юниоров и финального раунда чемпионата мира по биатлону из Тюмени.

В сообщении Международного союза биатлона (IBU) говорится, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU, что "решение о проведении Чемпионата мира среди юношей и юниоров 2017 года, который первоначально должен был проходить в Острове, и этап Кубка мира, назначенный в Тюмени, передано обратно в распоряжение Международного союза биатлона".

Таким образом Россия не сможет проводить соревнования еще по двум зимним видам спорта, что стало результатом скандала с использованием допинга российскими спортсменами.

В четверг Исполком принял решение не отстранять от соревнований всех российских биатлонистов, упомянутых во второй части доклада Макларена: временно отстранены только двое спортсменов, в отношении еще 29 будет проведено тщательное расследование. До окончания разбирательств фамилии биатлонистов оглашаться не будут.

Ранее Международный союз конькобежцев объявил аналогичное решение о переносе финала чемпионата мира из Челябинска.

Представители международных спортивных союзов не объявили, где будут проходить соревнования после их переноса из России. Ранее в этом месяце Ассоциация по бобслею и скелетону объявила, что не будет проводить чемпионата мира в Сочи.

Эти решения были объявлены после обнародования докладов следователей Всемирного антидопингового агентства, в самом последнем из которых говорится, что более 1000 российских спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов, использовали поддерживаемую государством программы, которая позволяла использовать допинг.

Международный союз биатлонистов (IBU) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список, в котором перечислены фамилии 31 россиянина, подозреваемых в применении допинга. Вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена была опубликована 9 декабря, в ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта принимали допинг или были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.

Ранее сборные Норвегии, Великобритании и Чехии решили бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Норвежцы потребовали от Международного союза биатлонистов отмены намеченных в России международных соревнований пока все процедуры не станут "чистыми" и дисквалификации российских спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил. Ранее на этой неделе аналогичные решения о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону, который должен пройти в Тюмени с 9 по 12 марта, приняли федерации Великобритании и Чехии.

Французский биатлонист Мартен Фуркад, двукратный олимпийский чемпион 2014 года и десятикратный чемпион мира, призвал Международный союз биатлонистов наказать российских спортсменов, чья вина в употреблении допинга будет доказана. Французские биатлонисты могут также отказаться от участия в соревнованиях в Тюмени.

На прошлой неделе Сочи лишился чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года после призыва Международного олимпийского комитета - прекратить подготовку к чемпионатам и кубкам на территории России.