Нападавший в Берлине был замечен у мечети сразу после теракта

В Германии камеры наблюдения в в берлинском районе Моабит зафиксировали тунисца Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта на столичной рождественской ярмарке. Мужчина был замечен в мечети спустя несколько часов после нападения, сообщает радиостанция Берлин-Бранденбург.

Мусульманский молельный дом, в который направился Амри, считался местом встреч радикальных исламистов и был под наблюдением полиции. По данным спецслужб, посетители мечети собирали деньги для совершения терактов и вербовали членов для запрещённой в России экстремистской группировки "Исламское государство". В четверг, 22 декабря, следователи провели в здании обыск.

В понедельник вечером грузовик, которым, как предполагается, управлял Амри, въехал в толпу, собравшуюся на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 – получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

Нападавшего не удалось задержать на месте преступления, в кабине грузовика были обнаружены документы выходца из Туниса Аниса Амри, прибывшего в Германию в качестве беженца. Мужчина долгое время находился под наблюдением спецслужб, но не был арестован из-за недостатка улик.