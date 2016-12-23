Власти Москвы потратят 3 млрд рублей на празднование нового года

Подготовка Москвы к празднованию Нового года обойдется бюджету почти в три миллиарда рублей. В эту сумму входят украшения в итальянском стиле и гирлянды как на Елисейских Полях в Париже. Об этом пишет РБК после изучения данных госзакупок. Всего столичные власти заключили 81 контракт с поставщиками.

На гирлянды на улицах Москвы потратили 182 миллиона рублей, при этом 18 миллионов рублей ушли на украшение только Тверской улицы, а одна фигура снеговика стоила бюджету 1 миллион рублей. Искусственную ель у здания мэрии оценили в семь миллионов рублей, и еще 15 миллионов рублей потратили на три ели во дворе мэрии. Всего на украшение здания мэрии Москвы потрачено 30 миллионов, стоимость новогодних мероприятий на ВДНХ составляет 46 миллионов рублей.

Два года назад Москва потратила на новогодние праздники более 650 миллионов рублей. Прошлогодние затраты не известны.

На празднование Дня города в Москве в этом году было потрачено 580 миллионов рублей. В 2015 году Общественная палата России попросила Генеральную прокуратуру России проверить траты мэрии Москвы на организацию Дня города.