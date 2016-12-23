Силы Асада заявили об установлении полного контроля над Алеппо

Сирийская правительственная армия сообщила об установлении полного контроля над Алеппо. По заявлениям командования правительственных войск, из восточных районов города ушли последние группы вооружённой оппозиции. В ближайшее время саперы армии президента Башара Асада приступят к разминированию занятых кварталов.

В четверг последняя автоколонна из 15 машин и четырех автобусов, вывезла из восточного Алеппо последнюю группу повстанцев. Завершение эвакуации подтвердили и в Международном комитете Красного Креста.

Эвакуация мирного населения и сложивших оружие повстанцев из Алеппо началась 15 декабря, но по разным причинам несколько раз прерывалась. По разным данным, восточный Алеппо покинули не менее 34 тысяч человек.