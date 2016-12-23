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Новости

Силы Асада заявили об установлении полного контроля над Алеппо

Зелёные автобусы для эвакуации из Алеппо

Зелёные автобусы для эвакуации из Алеппо

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Сирийская правительственная армия сообщила об установлении полного контроля над Алеппо. По заявлениям командования правительственных войск, из восточных районов города ушли последние группы вооружённой оппозиции. В ближайшее время саперы армии президента Башара Асада приступят к разминированию занятых кварталов.

В четверг последняя автоколонна из 15 машин и четырех автобусов, вывезла из восточного Алеппо последнюю группу повстанцев. Завершение эвакуации подтвердили и в Международном комитете Красного Креста.

Эвакуация мирного населения и сложивших оружие повстанцев из Алеппо началась 15 декабря, но по разным причинам несколько раз прерывалась. По разным данным, восточный Алеппо покинули не менее 34 тысяч человек.

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