Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в пятницу проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Это двенадцатая его встреча с журналистами в таком формате. На нее аккредитовано около полутора тысяч сотрудников СМИ.

Мероприятие было отложено на сутки, поскольку накануне президент участвовал в церемонии прощания с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым.

Это одно из двух мероприятий в течение года, когда президент отвечает на вопросы. Весной их задают простые граждане в ходе так называемой "Прямой линии". В конце года – это делают российские и зарубежные журналисты.

Регламента у пресс-коференции нет. О времени завершения беседы принимает решение сам глава государства. Первая подобная встреча в 2001 году была самой короткой по времени – всего один час 33 минуты. В 2008 году Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. В декабре 2016 года пресс-конференция длилась чуть больше трех часов.

Радио Свобода ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

