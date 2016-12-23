Полиция Австралии сообщила о предотвращении серии терактов

Полиция Австралии задержала пятерых человек, подозреваемых в подготовке серии терактов в Мельбурне в рождественские праздники. Как сообщил главный комиссар полиции штата Виктория Грэм Эштон, подозреваемые связаны с экстремистской группировкой "Исламское государство", запрещённой в России и ряде стран.

Задержанные планировали взрывы на вокзале, в церкви и на одной из центральных площадей Мельбурна. Для совершения нападений планировалось использовать самодельные взрывные устройства. В рейде участвовали около 400 полицейских. После задержаний местные власти усилят меры безопасности в Мельбурне.

Австралийские правоохранительные органы начали проверки после теракта в Берлине, где в результате наезда грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке погибли 12 человек, ещё 48 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".