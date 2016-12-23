Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Полиция Австралии сообщила о предотвращении серии терактов

Собор Святого Павла, где задержанные планировали устроить теракт

Собор Святого Павла, где задержанные планировали устроить теракт

Смотреть комментарии

Полиция Австралии задержала пятерых человек, подозреваемых в подготовке серии терактов в Мельбурне в рождественские праздники. Как сообщил главный комиссар полиции штата Виктория Грэм Эштон, подозреваемые связаны с экстремистской группировкой "Исламское государство", запрещённой в России и ряде стран.

Задержанные планировали взрывы на вокзале, в церкви и на одной из центральных площадей Мельбурна. Для совершения нападений планировалось использовать самодельные взрывные устройства. В рейде участвовали около 400 полицейских. После задержаний местные власти усилят меры безопасности в Мельбурне.

Австралийские правоохранительные органы начали проверки после теракта в Берлине, где в результате наезда грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке погибли 12 человек, ещё 48 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG