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Краснодар: блогеру дали 15 суток по делу о бюсте Дзержинского

Памятник Дзержинскому, архивное фото

Памятник Дзержинскому, архивное фото

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Суд в Краснодаре на 15 суток арестовал оппозиционного активиста Алексея Кнедляковского, обвинив его в участии в акции 20 декабря, во время которой на бюст Феликса Дзержинского прикрепили крест. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на жену активиста Лусинэ Джанян.

Приговор был вынесен по статье о мелком хулиганстве. В суде показали съемки с камер видеонаблюдения, на которых не было видно, как на бюст прикрепляют крест, передает издание.

Сам Кнедляковский написал в твиттере, что намерен объявить голодовку. Его задержали накануне, а в среду полицейские пришли домой к другому активисту Виктору Чирикову, который отказался поехать с ними.

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