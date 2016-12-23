СМИ: "берлинский террорист" убит полицией в Милане

Полиция Милана застрелила подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине тунисца Аниса Амри. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности. Эту информацию также подтвердил министр внутренних дел Италии Марко Миннити.

Сообщается, что сотрудники полиции остановили Амри для проверки документов, после чего тунисец открыл по ним огонь. В перестрелке был ранен один полицейский.

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Власти ФРГ пока не прокоментировали эту информацию. Германское Министерство внутренних дел связалось с итальянскими коллегами для выяснения обстоятельств.

В понедельник вечером грузовик, которым, как предполагается, управлял беженец из Туниса Анис Амри, въехал в толпу, собравшуюся на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 – получили ранения.

Нападавшего не удалось задержать на месте преступления, правоохранительные органы уже третий день ведут поиск тунисца. Подозреваемого объявили в международный розыск, за информацию о нём германская полиция предлагает 100 тысяч евро.