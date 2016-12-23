Путин: материалов следствия достаточно для отстранения Улюкаева

Материалов следствия было достаточно, чтобы отстранить от должности бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении крупной взятки, заявил в пятницу президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. Он уточнил, что сам не разговаривал с Улюкаевым и подчеркнул, что нецелесообразно делать выводы о его виновности до окончания следствия.

Отвечая на вопрос журналиста "Эха Москвы" Алексея Соломина о резонансных уголовных делах, связанных с коррупцией – в частности о деле бывшего главы федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова – президент назвал недопустимым "вброс информации в СМИ".

Соломин также спросил, следит ли президент за делом об убийстве Бориса Немцова, и как сделать так, чтобы в суд явился вызванный в качестве свидетеля бывший офицер полиции Руслан Геремеев. Путин ответил, что следит за ходом дела, но подробностей не сообщил. При этом он отметил, что бывшие сотрудники правоохранительных органов нередко совершают преступления, приведя в пример убийство российского посла в Турции.

Радио Свобода ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина.