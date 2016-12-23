Президент России раскритиковал Демократическую партию США

Действующая администрация США "хочет хочет свалить все свои неудачи на внешние факторы", заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в пятницу.

Отвечая на вопрос о хакерских атаках на сайты Демократической партии США, в которых Соединенные Штаты обвинили Россию, Путин не подтвердил и не опроверг, что атаки совершили российские хакеры, заявив при этом, что неважно, кто совершал атаки, а важна та информация, которая была выложена на сайте WikiLeaks.

"Демократы проиграли выборы и в Сенат, и в Конгресс – это что, тоже мы сделали?" – добавил он. Путин сообщил, что большие цифры поддержки его политики со стороны республиканских избирателей в США, о которых свидетельствуют соцопросы, могут свидетельствовать о том, что у российского и американского народа совпадают взгляды на устройство мира.

Президент России также раскритиковал Демократическую партию США, заявив, что призыв к выборщикам не голосовать за того или иного кандидата – это шаг к разделению нации.

В конце своего ответа "Международному обозрению" Путин подчеркнул, что выступает за "деловые, конструктивные" отношения с новой администрацией США.

Радио Свобода ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина.