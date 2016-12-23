Путин: "крымских разведчиков" не пытали, они сами дают показания

"Никто не пытал и не бил" арестованных в аннексированном Крыму граждан Украины, которых российские власти считают военными разведчиками, заявил в пятницу президент Владимир Путин. В своем ответе на вопрос украинского журналиста он подчеркнул, что они "дают признательные показания и называют детали своих заданий, подразделения и их командиров".

Журналист попросил Путина отпустить украинского корреспондента Роман Сущенко, которого в России также считают сотрудником разведки. В ответ на это Путин упомянул украинского режиссера – очевидно, Олега Сенцова – и заявил, что работа в кино или театре не может служить поводом отпускать человека, обвиняемого в терроризме, иначе придется освободить и "кадровых разведчиков".

Путин также затронул проблему обмена пленными в Донбассе, и заявил, что поддерживает формат "всех на всех", предложенный Порошенко, но самопровозглашенным властям "ДНР" и "ЛНР" он не нравится, так как Украина не всех заключенных-сепаратистов считает подпадающими под обмен.

Отвечая на вопрос о нормандском формате урегулирования конфликта на востоке Украины, Путин назвал его "вялым", но заявил, что в нем нужно продолжать работать. На замечание украинского журналиста о том, что на Украине Россию считают оккупантом, Путин предположил, что в Донбассе оккупантами считают украинскую армию.

Он также сообщил, что поддерживает идею безвизового режима между Евросоюзом и Украиной, назвав визы в Европе "анахронизмом времен Холодной войны".