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Новости

В Краснодаре задержан второй активист по делу о бюсте Дзержинского

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Задержан второй гражданский активист - предположительно, в связи с акцией прикрепления креста на памятник Дзержинскому в Краснодаре 20 декабря.

Как сообщается на сайте "Голос Кубани", суд над Виктором Чириковым состоится 25 декабря.

22 декабря был задержан, а 23-го - арестован судом на 15 суток другой предполагаемый участник акции Алексей Кнедляковский. Ему инкриминировали мелкое хулиганство. "Голос Кубани" отмечает, что никаких убедительных доказательств его вины предъявлено не было.

Установка креста на памятник Дзержинскому в "день чекиста" стала причиной общественного скандала в связи с тем, что спецслужбы заставили многие краснодарские СМИ убрать информацию об этой акции.

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