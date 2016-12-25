"История любовная", учительница уволенная

Мультипликационный фильм "Моя Любовь", основанный на романе Ивана Шмелева "История любовная" и снятый в 2006 году, получил множество фестивальных призов и был номинирован на "Оскар". В 2007 году он был признан лучшим христианским фильмом года и получил благословение патриарха Алексия II. Мультфильм, снятый режиссером Александром Петровым, показывали на Первом канале, несколько лет назад его рекомендовали для включения в школьную программу в качестве дополнительного материала. После того, как учитель ИЗО московской школы 2104 Елена Голубкова показала его детям на уроке, ей пришлось уволиться.

Недовольными показом мультфильма оказались родители школьников и завуч Галина Коваленко, которая сначала потребовала от педагога написать объяснительную, а потом пообещала установить в классе видеокамеры "для пресечения растления детей посредством мультфильма". По ее словам, мамы и папы пятиклассников возмущены сценами курения, сексуальных действий и обнаженной натуры, которые есть в 26-минутном фильме, и пригрозили написать жалобу в департамент образования Москвы. Это написал в "Фейсбуке" бывший муж уволившейся учительницы.

Факты говорят, что история Голубковой – не частный случай, а скорее тенденция: в последнее время родителям все чаще стала мерещиться "аморалка", а во многих учебных заведениях отсутствует нормальный диалог между родителями педагогами. Учителя находятся во власти родителей, и руководство школ больше всего боится именно жалоб и дальнейших проверок и, в случае появления вопросов, перестраховывается, использует давно известный способ – давление и подведение учителя к увольнению по собственному желанию.

Анна Якубенкова, председатель родительского комитета 5 "Б" московской школы номер 2104, в которой учится ее дочь, говорит, что узнала о мультфильме на родительском собрании:

Школа наша всегда была правильной, и никуда жаловаться мы, конечно, не собирались

– Кто-то из родителей сказал, что на уроке ИЗО (рисования, изобразительного искусства. – РС) детям показали какой-то мультфильм, из которого они ничего не поняли, но там были "какие-то женщины, которые пристают к мужчинам". Тема урока, сказали дети, была свободной, они делали что хотели: одни рисовали, другие шумели, обсуждения мультфильма не было. И мы просто попросили нашу классную руководительницу выяснить, что это был за мультик, чтобы самим его посмотреть. Школа наша всегда была правильной, и детей правильно воспитывает, у нас всегда нормальный контакт, и никуда жаловаться мы, конечно, не собирались.

Это история об ответственности перед любимой и перед самой любовью

Анна и другие родители 5 "Б" знаменитый на весь мир мультфильм посмотрели. И не оценили творческой задумки учительницы. По сюжету герой фильма, 16-летний гимназист Антон, влюбляется сразу в двух женщин. Одна из них – 25-летняя "богиня Серафима", красивая и утонченная, которую он хочет "любить чисто" и которой посвящает стихи. У Серафимы сложная жизнь и много кавалеров, но ей тоже хочется "освежить душу и сердце", она симпатизирует подростку и в итоге соблазняет его. Параллельно Антон влюбляется в горничную Пашу, симпатичную воспитанную крестьянку, которая отвечает ему взаимностью. И любовь оказывается на грани – между наивной детской и взрослой, со всей ее ответственностью. Паша вымаливает любимого у Бога, обещая, что если он спасет ему жизнь, то она уйдет в монастырь. И в итоге становится монашкой. Сюжет разворачивается в купеческой Москве XIX века и очень тонко передает детали взаимоотношений разных классов.

Режиссер и художник Александр Петров три года работал над картиной, создав ее в интересной технике "живописания на стекле", – перед зрителем будто оживают импрессионистские картины. "История больше получилась лирическая, поэтическая – немножко драмы и немножко трагедии, – рассказывал Петров о "Моей любви". – Герой проходит свой путь очищения, осознания любви к жизни, и не просто чувственной любви, но того, как он говорит, "нектара, который на небесах пить". Это история об ответственности перед любимой и перед самой любовью".

Мама пятиклассницы Анна Якубенкова признается, что ей мультфильм понравился, но подчеркивает – как взрослой:

Они еще просто маленькие и пока не способны понять фильм про терзания и муки первой любви

– Он очень красивый и поднимает правильные вопросы. Но если бы я знала заранее, что его покажут моей дочери, то была бы против, потому что он не для наших детей. Понимаете, моей дочке только 10 лет, и таких детей в классе большинство, они еще просто маленькие и пока не способны понять фильм про терзания и муки первой любви. Ну если бы им лет в 13 показали его или 14 – тогда другое дело. И важно обсудить увиденное, а не так, без всяких пояснений. Но, конечно, мы не думали, что это все закончится увольнением Елены Валерьевны – детям интересно было у нее заниматься, они мелками и пастелью на уроках рисовали, никаких претензий к ней никогда не было.

Маркировка этого фильма "12+", а детям меньше

Завуч школы Галина Коваленко от комментариев отказалась. Директор школы Вячеслав Гусев – тоже. Но на условиях анонимности руководители школы говорят, что цели уволить учителя, показавшего этот мультик, ни у кого не было, но какую цель учитель Голубкова преследовала, показывая его пятиклассникам, ее руководители не поняли: "Вопросы ведь не к мультфильму, а к цели его показа. Маркировка этого фильма "12+", а детям меньше. Можно продемонстрировать необычную технику рисования, но к чему детям купчиха с обнаженными грудями? Ведь даже "Калигулу", наверное, можно в школе показать – в качестве иллюстрации жизни древних римлян, но тоже небольшими кусочками. Главное, что все должно быть по месту и по возрасту".

Сама учительница Елена Голубкова говорит, что привыкла сомневаться в себе и вообще учиться и не бояться совершать ошибки, потому что она живой человек. Но есть то, что она не приемлет – "навязывание стереотипов и то, что называется "ломать через колено":

– Я жила и в Казахстане, и в Новосибирске, и в Питере, и нигде не встречала такое большое количество заштампованных людей. Кто, по вашему, все эти люди? У них есть дети, и они не на Марсе живут. Это дикость. Не нравится – не смотри, скажи об этом. Но диалог стал невозможен… – уверяет Голубкова. – Не могу привыкнуть к невежеству, которое задает тон. И мы не "Калигулу" смотрели, а экранизацию классики. А 12+ – это рекомендованный возраст, но не запрет. Согласна, что дети не были готовы к просмотру, слишком другой вектор воспитания…

Бывший муж Елены Константин Голубков, предавший ее историю огласке в соцсетях, написал, что она уволилась, потому что "уже невозможно все это терпеть, это вот хамство со своим мнением о прекрасном, которое ровным потоком прет из норковой шубы с маникюром и вавилоновой головой". Завуч Коваленко, по его словам, не только отчитывала Елену за "растление", но и сказала, что на месте родителей подала бы в суд. "Курит! Голая баба! Девку лапает! Яйцамоет! Москвошвея! Москвошвея!" – процитировал он повесть "Собачье сердце" Михаила Булгакова.

Режиссер-мультипликатор Александр Петров, обладатель "Оскара" за мультфильм "Старик и море" и множества Гран-при международных фестивалей, не понимает, что в его фильме может быть "аморального и разрушительного для детской психики":

Я видел гораздо более агрессивные и разрушительные анимационные фильмы, которые смотрят дети

– "Моя Любовь" получила один из первых призов фестиваля "Лучезарный ангел" и благословение патриарха Алексия II, все мои фильмы всегда хорошо принимали, за них благодарили. Несколько лет назад их собирались включить в образовательную программу в контексте изучения литературы, поскольку большинство из них основаны на известных произведениях. Я снимаю мультфильмы для взрослой аудитории на темы, которые мне самому интересны и которые меня волнуют. Но мои мультфильмы смотрят и дети, и они им тоже нравятся.

В "Моей Любви" показаны галлюцинации и фантазии юного героя, связанные с эротикой, – хотя, наверное, это все-таки не для 10-летнего ребенка, поскольку ему это все еще просто непонятно и эти чувства не знакомы, хотя и сделано все, на мой взгляд, очень деликатно. Я видел гораздо более агрессивные и разрушительные анимационные фильмы, которые смотрят дети и которые могли бы стать яблоком раздора, но никогда бы не подумал, что такое может случиться с моим фильмом. Я очень сочувствую учительнице, которая пострадала, показав мультфильм в школе.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий замечает, что количество случаев, когда родителям мерещится насилие или растление со стороны учителей, в последнее время заметно выросло:

Если в школе есть конфликтная комиссия, куда входят и учителя, и представители администрации, и сами родители, то любую ситуацию можно проговорить и разрешить внутри самой школы

– Это нормальная ситуация, когда родители беспокоятся о том, как и чему учат их детей, и задают волнующие их вопросы. Но сейчас будто мода какая-то на "аморалку", под которую можно подвести все что угодно и которую так и норовят увидеть к месту и не к месту! Особенно после недавнего скандала, который случился в 57-й московской школе. И на такие жалобы в департаменте, конечно, теперь могут смотреть гораздо внимательнее. Если в школе есть конфликтная комиссия, куда входят и учителя, и представители администрации, и сами родители, то любую ситуацию можно проговорить и разрешить внутри самой школы. Но, как правило, у нас вся эта система извращена, и никакого нормального разбирательства на самом деле нет, впрочем, как и поддержки учителей.

По его словам, недавно в профсоюз обратилась учитель истории из школы в Новой Москве, которую увольняли "за аморальный поступок". Заключался он в том, что преподаватель, рассказывая восьмиклассникам о временах Московской Руси, решила им наглядно показать, что такое челобитная – и заставила школьника кланяться низко-низко, пытаясь достать лбом до пола. Родители парня и школьный психолог написали, что она изощренно издевалась над мальчиком, после чего педагога уволили.

Учителю ничего нельзя – только угождать родителям

Преподавателя эстрадного вокала Марию Шестопалову из Красноярского центра дополнительного образования принудили к увольнению из-за жалобы петербургского активиста, который изучил ее записи в соцсетях и обнаружил в них "мат, содомию и неправославные подписи", которые, по его мнению, не соответствуют профстандарту учителя. Так же как и пирсинг. Активист не поленился и собрал подробный отчет о "неподобающей" деятельности вокалистки, отослав его директору ЦДО, в МВД и мэру Красноярска. О том, как Марию потом третировали коллеги, она написала сама:

"Меня шантажировали всевозможными методами – от репутации и судьбы всего центра, до судьбы моих родителей, к слову, тоже педагогов и моей дальнейшей судьбы. А в один прекрасный момент я поняла, что вот он, тот волшебный пендаль, который вытащит меня из бюджетной трясины, написала заявление и ушла".

Учитель ИЗО Елена Голубкова говорит, что на нее никто не давил, и уволилась она по собственному желанию из-за "непримиримых разногласий по поводу процесса обучения и взглядов на жизнь":

– Меня измучили морально и физически… Это разрушительно. Низкий уровень культуры, превышение полномочий, откровенная глупость. Учителю ничего нельзя – только угождать родителям. И это почти везде, только в спецшколах еще остались светлые умы. Ничего нельзя привить насильно, только невроз. Но я оптимист. И из этой истории есть польза: почти все учителя посмотрели этот фильм, и многим он очень понравился.

Разный взгляд на художественную ценность тех или иных произведений, на то, стоит ли их показывать детям, был, впрочем, и раньше. Например, заставку к программе "Спокойной ночи, малыши!", нарисованную известнейшим мультипликатором Юрием Норштейном, которую он делал полтора года, сняли с экрана по многочисленным просьбам родителей. Они каждый день звонили на канал и требовали ее убрать, потому что она "ужасная и темная", и дети не хотят ее смотреть, рассказывал генпродюсер канала Константин Эрнст. Два года спустя, в 2003 году, заставку эту на международном мультипликационном фестивале "Лапута" в Токио 140 профессионалов в области мультипликации поставили на 81-е место в списке 150 лучших мультфильмов всех времен и народов.