В Сочи прибыли первые родственники жертв крушения Ту-154

В Сочи прибыли первые родственники погибших при крушении самолета Ту-154. В зале прилета в аэропорту их встретили психологи, сообщает ТАСС. В районе крушения лайнера в Черном море продолжаются поисковые работы. Спасатели обнаружили тела 12 жертв авиакатастрофы.

Ту-154 Министерства обороны России потерпел крушение сегодня утром во время набора высоты. На борту самолета находились 92 человека, в их числе участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и девять журналистов. Самолет направлялся в Сирию.

26 декабря в России объявлен общенациональный день траура.