Именем доктора Лизы назовут одно из учреждений Минобороны

В честь главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, погибшей в авиакатастрофе, назовут одно из медицинских учреждений Министерства обороны России, заявил замглавы ведомства Руслан Цаликов. Он сообщил, что гуманитарный груз фонда был доставлен в Сирию другим бортом и уже находится на авиабазе Хмеймим.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил назвать именем Глинки первый хоспис, открытый в городе благодаря ее усилиям.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Республиканская детская клиническая больница в Грозном также будет названа в честь главы "Справедливой помощи".

Елизавета Глинка, также известная как доктор Лиза, находилась на борту самолета Ту-154 Министерства обороны, который направлялся в Сирию и потерпел крушение недалеко от Сочи утром 25 декабря. Все 92 человека, находившиеся на его борту, объявлены погибшими. Среди них – основной состав ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и военные.