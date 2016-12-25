В России - день траура по жертвам авиакатастрофы под Сочи

В России сегодня - общенациональный день траура по жертвам авиакатастрофы под Сочи, где в море рухнул военный Ту-154, летевший в Сирию.

Власти предполагают, что погибли все 92 человека, находившихся на борту, в том числе 68 участников ансамбля песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись на сирийскую базу Хмеймим, чтобы выступить перед российскими военнослужащими с праздничным концертом. Среди жертв была и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

В качестве причин крушения Ту-154 рассматривают 4 версии, сообщил телеканал "Россия 24" (ВГТРК), это - техническая неисправность, ошибка экипажа, плохое топливо и теракт.

Ранее глава правительственной комиссии по расследованию, министр транспорта Максим Соколов заявил, что Следственный комитет отрабатывает все возможные причины катастрофы, в том числе предположение о теракте, но говорить об этом преждевременно.

По словам Соколова на месте падения лайнера в Чёрном море с понедельника начинает работать акустический локатор. По данным Минобороны, к поисковой операции будут привлечены более тысячи военнослужащих.

Глава Росавиации и заместитель главы комиссии Александр Нерадько сообщил, что самолёты типа Ту-154 Б2, который разбился, в гражданской авиации не эксплуатируются, а используются только военными.

Начальник службы безопасности полётов Вооружённых сил России Сергей Банейтов заявил, что перед вылетом Ту-154 был исправен, а командир экипажа, военный лётчик первого класса Роман Волков неоднократно совершал полёты в Сирию.

