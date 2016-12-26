Опубликован новый список виновных в преследовании Магнитского

Фонд "Справедливость для Сергея Магнитского" опубликовал новый список чиновников, которые, по мнению этой международной организации, причастны к посмертному преследованию покойного юриста "Hermitage Capital".

В него вошли 30 сотрудников МВД, Генеральной прокуратуры, ФСБ и Следственного комитета России, которые, по данным фонда, курируют посмертное обвинение в отношении Сергея Магнитского и освободили от ответственности тех, кого он уличил в хищении из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей.

В пресс-релизе фонда также сообщается, что Следственный департамент МВД России вновь отказал матери Магнитского в жалобе на незаконное посмертное преследование ее сына.

Юрист "Hermitage Capital" Сергей Магнитский скончался в московском СИЗО в ноябре 2009 года, и впоследствии, посмертно, был признан виновным в неуплате налогов. Адвокаты, семья и коллеги покойного, в том числе Уильям Браудер, настаивают, что его уголовное преследование было незаконным. Они заявляют, что Магнитский оказался в тюрьме после того, как раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета.