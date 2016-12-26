В Москве найден мертвым начальник аппарата главы "Роснефти" Сечина

В центре Москвы в машине найден мертвым Олег Еровинкин – руководитель аппарата главы "Роснефти" Игоря Сечина. Об этом сообщает телеканал "Лайф".

Причины смерти Еровинкина пока неизвестны. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят проверку. По предварительным данным, он умер от сердечной недостаточности, сообщает РБК.

61-летний Еровинкин, как отмечает "Лайф", был генералом ФСБ. Он служил в органах госбезопасности с 1976 года. В 1990-х он работал в администрации президента Бориса Ельцина.

Пост руководителя аппарата Сечина Еровинкин занял в 2012 году. Он отвечал за секретные документы.

В начале декабря состоялась приватизация 19,5 процентов акций "Роснефти". Сумма сделки составила около 700 миллиардов рублей. Перед этим – в ноябре – в офисе "Роснефти" был задержан министр экономического развития Алексей Улюкаев. Его обвинили в вымогательстве взятки у компании Сечина за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти".

Улюкаева отстранили от должности. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что перед арестом экс-министр предлагал вывести "Роснефть" из-под госконтроля.