Власти Турции арестовали почти 1700 сторонников Гюлена

В Турции за последнюю неделю арестованы почти тысяча семьсот человек по обвинению в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого власти страны обвиняют в подготовке государственного переворота. Среди них около 1100 человек ожидают следствия, остальные пока временно задержаны, сообщили в турецком МВД.

На прошлой неделе на открытии фотовыставки в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Нападение совершил бывший полицейский Мевлют Алтынташ, уволенный летом этого года в рамках расследования попытки вооруженного переворота в Турции. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что за убийством стоит организация FETO, возглавляемая Гюленом. Сам оппозиционер эти слова опроверг.

Попытка военного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. В рамках расследования Анкара задержала десятки тысяч граждан. По мнению Анкары, путч организовал Гюлен, живущие в США. Турция неоднократно призывала Вашингтон выдать проповедника. Сам Гюлен пообещал вернуться на родину, если его вина будет доказана независимым судом.