Нетаньяху: мир будет уважать Израиль за жёсткий ответ на резолюцию ООН

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал жёстко отреагировать на резолюцию ООН о еврейских поселениях на палестинских территориях. По его словам, дипломатические и экономические контрмеры против стран, поддержавших резолюцию в Совете Безопасности, помогут улучшить положение Израиля в мире.

Нетаньяху подчеркнул, что сильные государства, способные отстаивать свою позицию, пользуются уважением. Премьер-министр пообещал разъяснить странам мира, что произошедшее в ООН неприемлемо для Израиля.

23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить расширение еврейских поселений. За документ проголосовали 14 стран-членов Совета, США воздержались. Израиль отказался от выполнения требований ООН и сократил взносы в бюджеты организации, а также вызвал послов нескольких стран.

Нетаньяху также резко высказался в адрес администрации США, обвинив ее в тайном сговоре с палестинцами. Вашингтон впервые за долгие годы не стал блокировать антиизраильский документ. Избранный президент США Дональд Трамп в ответ на решение Совета Безопасности заявил, что “после его инаугурации всё станет иначе”.