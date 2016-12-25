Израиль выразил протест 10 странам, поддержавшим резолюцию ООН

Израиль выразил официальный протест 10 странам, поддержавшим резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении расширения еврейских поселений.

В МИД Израиля в Иерусалиме были в воскресенье вызваны послы Великобритании, Китая, России, Франции, Египта, Японии, Уругвая, Испании, Украины и Новой Зеландии

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху особенно резко высказался в адрес администрации США, обвинив её в тайном сговоре с палестинцами. Выступая 25 декабря на заседании кабинета, Нетаньяху подчеркнул, что правительства его страны и Америки десятилетиями занимали противоположные позиции по вопросу о расширении поселений, но всегда считали, что эта проблема не должна решаться в Совете Безопасности ООН.

Вашингтон все обвинения отвергает.

23 декабря США воздержались при принятии СБ ООН резолюции о немедленном прекращения расширения еврейских поселений, тогда как в прошлом неоднократно пользовались правом вето в случаях попыток оказать на Израиль международное дипломатическое давление.

