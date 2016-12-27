Российский омбудсмен посетила в СИЗО военных, арестованных СБУ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в следственном изоляторе Николаева двух российских военнослужащих, задержанных Службой безопасности Украины (СБУ) в районе административной границы с аннексированным Крымом.

Она заявила, что Максим Одинцов и Александр Баранов находятся в "удовлетворительном состоянии", и что они считают предъявленное им обвинение необоснованным и несправедливым".

Также Москалькова сообщила, что украинскому омбудсмену Валерии Лутковской предоставлено право посетить в 2017 году исправительные колонии в Симферополе, в которых содержатся осужденные в России граждане Украины. Предполагается, что уполномоченные обсудят вопрос о перемещении 17 украинцев на родину, уточнила Москалькова.

Вечером 21 ноября Минобороны России сообщило, что сотрудники СБУ "незаконно задержали" в Крыму двоих российских военных и вывезли их на территорию Николаевской области. В СБУ заявили, что арестованы двое дезертиров, которые нарушили присягу Украины и пошли служить российским властям на территории аннексированного Крыма.

Украинский суд арестовал задержанных Максима Одинцова и Александра Баранова на два месяца. Следственный комитет России заочно обвинил двух украинских военных в "пособничестве в похищении" российских военнослужащих.