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Новости

ВС России отверг апелляции трех фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"

Крымские татары, обвиняемые в связях с "Хизб ут-Тахрир"

Крымские татары, обвиняемые в связях с "Хизб ут-Тахрир"

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Верховный Суд России во вторник отклонил апелляции трех фигурантов дела о связях с группировкой "Хизб ут-Тахрир". Дело четвертого обвиняемого направлено на пересмотр.

7 сентября Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителей аннексированного Россией Крыма Ферата Сайфуллаева, Рустема Ваитова и Нури Примова к лишению свободы сроком на пять лет. Руслан Зейтуллаев, которого назвали организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир", получил 7 лет колонии общего режима.

Правозащитный центр "Мемориал" признал всех четверых политическими заключенными.

В 2003 году Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир", признав ее "террористической".

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате – исключительно мирным путем – и говорят, что подвергаются несправедливым гонениям в России.

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