На окна квартиры Рынски наклеили фото погибших сотрудников НТВ

В Москве во вторник неизвестные попытались через окно проникнуть в квартиру журналистки Божены Рынски, а после того, как это не удалось, наклеили на ее окна с наружной стороны фотографии сотрудников НТВ, погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи.

Как написала сама Рынска в фейсбуке, неизвестные подъехали к ее дому на грузовике и воспользовались автоматическим подъемником, чтобы добраться до окон.

Против Божены Рынски в последние дни развернута кампания, в которой участвуют ряд российских СМИ, депутаты, в частности Виталий Милонов, прокремлевские блогеры. Поводом для этого послужил пост в фейсбуке журналистки о катастрофе Ту-154, в котором Рынска выразила радость в связи с гибелью сотрудников НТВ. Пост впоследствии был удален, а Рынска объяснила свои слова тем, что подвергалась травле со стороны НТВ.

Более 60 тысяч человек подписали петицию с призывом лишить Рынску российского гражданства, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее слова "уродливым сумасшествием", а колумнист "Комсомольской правды" Анатолий Жильцов посетовал, что Рынску нельзя "поставить к стенке". Генпрокуратура начала проверку "законности" высказываний Рынски.