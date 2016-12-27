В Турции начался первый суд по делу о попытке госпереворота в июле

В Стамбуле начался первый судебный процесс над участниками попытки государственного переворота в июле 2016 года. По версии следствия, обвиняемые связаны с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти обвиняют в организации путча, сообщает агентство Anadolu.

На скамье подсудимых находятся 29 сотрудников полиции, обвиняемые в отказе защищать стамбульскую резиденцию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ночь, когда произошел мятеж. 21 из них грозят пожизненные сроки, еще восьми – до 15 лет лишения свободы.

Попытка вооруженного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. В стране было введено чрезвычайное положение, было отменено действие европейской Конвенции в защиту прав человека. В рамках расследования Анкара задержала десятки тысяч граждан. Президент Эрдоган заявил о возможном возвращении смертной казни. Правозащитники также сообщали о пытках подозреваемых в тюрьмах.

После этого Европарламент обвинил правительство Турции в отступлении от норм демократии и проголосовал за приостановку переговоров о вступлении страны в Европейский союз.