СМИ: причиной крушения Ту-154 могли стать неубравшиеся закрылки

Одной из причин катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России могли стать закрылки, которые по какой-то причине не убрались. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с результатами расшифровки бортовых самописцев самолета. По его данным, экипаж мог неверно среагировать на эту внештатную ситуацию, тем самым усугубив ее.

Накануне агентство "Интерфакс" сообщило, что данные с "черного ящика" Ту-154 свидетельствуют об ошибке пилотирования.

Поисковые работы на месте крушения продолжаются. Сообщается о 15 телах погибших, которые уже удалось поднять на поверхность. Также найдено множество фрагментов тел и обломков самолета, передает "Интерфакс".

Самолет Ту-154 разбился в воскресенье утром, вскоре после вылета из Сочи, откуда он направлялся в Сирию. Все 92 человека, находившиеся на его борту, погибли. В их числе – участники ансамбля имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также журналисты и военнослужащие.

В ФСБ заявили, что не рассматривают версию теракта, а причиной катастрофы мог быть отказ двигателей из-за некачественного топлива, техническая неисправность или ошибка пилота.