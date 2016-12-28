РПЦ осудила уничтожение Библии в Владивостоке по закону Яровой

В Русской православной церкви осудили решение суда Владивостока, постановившего уничтожить 40 экземпляров Библии, которые изъяли у "Армии спасения" из-за отсутствия маркировки.

Глава юридической службы Московской патриархии Ксения Чернега заявила газете "Ведомости", что уничтожение книги по закону о миссионерской деятельности – это "большой перегиб". Она отметила, что "Армия спасения" не являлась издателем книги и не отвечала за ее маркировку.

Адвокат Вадим Фролов заявил, что суд не имел полномочий распоряжаться об уничтожении книги – этим вопросом должен заниматься фонд федерального имущества России.

20 декабря суд во Владивостоке постановил конфисковать и уничтожить 40 экземпляров Библии (в том числе – 4 англоязычных издания) и другую религиозную литературу, принадлежащую "Армии спасения", а саму организацию оштрафовал на 30 тысяч рублей. Основанием для такого решения стал закон "О свободе совести и о религиозных объединениях", который после принятия так называемых "поправок Яровой" предписывает маркировать религиозную литературу.