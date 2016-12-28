Обнаружен второй бортовой самописец разбившегося Ту-154

Второй бортовой самописец самолета Ту-154, разбившегося у побережья Сочи, обнаружен и поднят на поверхность, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России. О том, в каком он состоянии, в ведомстве не уточнили.

Минобороны также подтвердило информацию о том, что на поверхность извлечены тела 15 погибших и еще 239 фрагментов человеческих останков. Для опознания у 105 родственников жертв авиакатастрофы взяты пробы биологического материала.

Основной бортовой самописец Ту-154 был поднят на поверхность и доставлен в исследовательский центр ВВС России накануне. Сообщалось, что данные, которые удалось расшифровать, свидетельствуют в пользу версии об ошибке пилота, а также о возможной неполадке закрылок, которые не убрались вовремя.

Самолет Ту-154, направлявшийся из Сочи в Сирию, рухнул в Черное море в воскресенье утром. В авиакатастрофе погибли все 92 человека, находившиеся на борту: артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, экипаж и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

На месте крушения работают десятки кораблей и летательных аппаратов.