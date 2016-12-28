Расчленить и помирить

Украинская "революция достоинства" 2014 года является государственным переворотом – такое решение вынес в Москве Дорогомиловский суд, где закончилось рассмотрение иска бывшего депутата Верховной Рады Украины от Партии регионов Владимира Олейника. Из этого, в частности, следует, что Виктор Янукович был отстранен от власти незаконно. Бывшие члены правительства Януковича празднуют победу:

Николай Азаров

Прочитайте внимательно это решение суда. Попробуйте признать хотя бы один факт недостоверным. Это невозможно, потому что нельзя на черное сказать белое.

И всем скептикам скажу: это решение необходимо, прежде всего, гражданам Украины. Это они должны понять и осознать, что никакой «революції гідності» не было, а было совершено кровавое государственное преступление, следствием которого являются сегодняшние беды Украины.

Придет время и эта преступная власть ответит перед законом уже в украинском суде. Именно для этого и был проведен этот процесс.

Однако многие из тех, кто внимательно прочитал постановление суда, отмечают, что оно вступает в прямой конфликт с действиями российских властей, которые признали легитимность президента Порошенко. Кроме того, непонятно, каким образом районный суд в Москве может принимать решения, затрагивающие иное государство, комментирует доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова:

Каким образом по нашему законодательству районный суд города Москвы мог рассматривать такой вопрос? В рамках какого процесса? Уголовного процесса? Гражданского процесса? Руководствуясь российским Кодексом об административных правонарушениях? Это вообще нонсенс! На соответствие чему, каким законам, Дорогомиловский суд рассматривал действия, происходившие на Украине? На соответствие конституции Украины? А какое право имеет российский суд — хоть районный, хоть Верховный, хоть Конституционный — апеллировать к конституции Украины? Никакого.

Это решение не просто оксюморон, это сверх-оксюморон. Российский суд независим и подчиняется только закону. Но какому закону? Закону Российской Федерации. Соблюдение конституции Украины — это не предмет рассмотрения в российском суде. <...>

Это не просто юридически ничтожное решение. Это решение говорит нам только об одном — нужно немедленно дисквалифицировать судью, это решение вынесшего.

Slava Rabinovich

#ДляГааги: феерический текст "решения" этого "суда"; обратите внимание на формулировку аргумента о юрисдикции.

Кирилл Шулика

Украина теперь находится в подсудности Дорогомиловского суда Москвы.



Oleg Pshenichny

Поскольку Дорогомиловский суд не признает законной нынешнюю власть Украины, таким образом Россия делится на две неравных части. На территории Дорогомиловского округа никакие операции и официальные взаимодействия с украинским государством должны быть невозможны. Вся остальная территория России Украину признаёт, раз уж имеет дипломатические отношения, - по крайней мере частично, за вычетом Крыма.

То есть, получается, это дальнейшее расчленение юрисдикции России, у которой после 2014 года итак уже и граница и территория перестали быть непрерывными и цельными.

Dmitry Borko

Московский суд признал госпереворотом события на Украине.

1. Новинки права: "Факт является общеизвестным и очевидным и не нуждается в дополнительном доказывании".

2. "На территории Украины действуют экстремистские организации, которые уже внесены в реестр запрещенных Верховным судом России. Поэтому вопросы госпереворота на Украине выходят за пределы суверенитета государства и затрагивают интересы в том числе и России".

Предлагаю внести в список запрещенных в России организаций католическую церковь и на этом основании аннексировать Ватикан, как затрагивающий российские интересы.

Юлия Линчевская

Ну, вот, наконец-то положительная новость! Ликование омрачают лишь некоторые несущественные вопросы:

1. Какими нормами российского законодательства руководствовалсясуд при вынесении решения?

2. Каким образом суд собирается восстанавливать право, признанное им нарушенным, и кто будет его восстанавливать - Федеральная служба судебных приставов али ишшо кто? Господь Бог, может быть? Или "вежливые люди"? Так они вроде, не эти... как их... компетентные органы, хотя... И что суд напишет в исполнительном листе - "покласть Януковича взад? " Так он же сам сбежал, прогнать его даже не успели.

Пару лет назад было очевидно, что судебные решения все более похожи на сказки: без ссылок на статьи закона, основанные только на мечтах и фантазиях судей. Но такой международный фейерверк я не могла себе представить даже в самых смелых размышлениях. Мне казалось, что вся эта дурь окажется все-таки внутри государственных границ РФ, в пределах "компетенции" российского законодательства. Ан нет, суд сделал-таки сальто-мортале и, - алле-оп, весь мир смеяться заставил.

Еще один разбор решения суда публикует Александр Волков:

Проведение президентских выборов в Украине в 2014 году, где победу одержал Пётр Порошенко, получивший 54,70 % голосов при явке 59,48 % [9] как раз и указывает на то, что итогом событий на Майдане не был государственный переворот. Довод о том, что выборы в Украине не действительны в связи с отстранением Виктора Януковича от должности президента в обход прописанной в Конституции Украины процедуры импичмента является надуманным. Во-первых, его никто не отстранял, в постановление Верховной Рады Украины № 757-VII от 22 февраля 2014 года (уже в самом названии документа) «О самоустранении президента Украины от конституционных полномочий и о проведении внеочередных президентских выборов», констатируется, что Виктор Федорович Янукович самоустранился от исполнения обязанностей президента [10]. И вот это, как раз, и есть общеизвестный факт, не требующий доказательств. А во-вторых, согласно Конституции Украины «единственным источником власти в Украине является народ».

Комментаторы массово предлагают российским судам обратить свое внимание на другие исторические события, а украинским судам – заняться государственными переворотами в России:

Алексей Игнатьев

Московский суд для начала пускай признает государственным переворотом как минимум одно событие 1917 года; вернет всю незаконно отнятую ("национализированную") собственность законным наследникам; признает имевшими место быть преступления незаконной власти (правительственных и представительских структур СССР) и многое в том же правовом духе. А затем будем комментировать идиотизм судов государства-правонаследника незаконного "советского" режима. -- из Украины, с любовью.

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Глеб Морев

надо какому-нибудь суду в Киеве заняться 1993 годом

Oleg Titov

Я бы ржал и катался по полу, если бы не абсурдность решения и статья 194 ГПК РФ (Решение принимается именем Российской Федерации). "Дорогомиловский суд г. Москвы признал события в Киеве переворотом". Предлагаю любому украинскому районному суду признать выборы Президента РФ или ГД РФ незаконными.

Олександр Ройтбурд

а давайте печерский суд в киеве с тем же успехом тоже признает што-то в россии недействительным. третий срок путина например. там же еще остались судьи с которыми можно за вменяемую сумму порешать? давайте сбросимся. я готов поучаствовать.

Красовицкий Александр

Майдан отменили решением Московского суда. Думаю, дальше Рязанский суд отменит Октябрьский переворот, а затем суд Вышнего Волочка доберётся и до деяний Робеспьера с Маратом

Михаил Шнейдер

Не останавливаться на достигнутом, опротестовать итоги Славной революции и Войны за независимость С-АСШ!

Volodymyr Kurennoy

Дорогомиловский суд Москвы признал Революцию Достоинства в Украине госпереворотом. За одно этот же суд признал Оливера Кромвеля и его наследников законными правителями Великобритании, а за одно признал Владимира Путина законным наследником Оливера Кромвеля. Также госпереворотами этим же судом признаны Французская буржуазная революция, революция Мейдзи и война за независимость Североамериканских Штатов. Теперь суд должен признать госпереворотом Куликовскую битву и считать президента РФ законно помазанным великим Ханом Монгольской Орды...

Леонид Сойкин

"Решением Печерского суда признано недействительным разрешение Киевского ГАСКа выданное Д.Донскому в 1364 г. на строительство Кремля."

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Вопрос, будут ли у этого решения последствия, волнует многих. Заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова назвала решение суда "актом пропаганды" и заявила, что последствий оно иметь не может:

Это один из актов российской пропаганды, которая пытается просто под вывеской суда продолжить свою агрессивную политику. Поэтому тут нет ни права, ни каких-либо юридических последствий для Украины.

Многие комментаторы тоже не восприняли его всерьез.

Павел Шехтман

Теперь хунте конец. Скоро на Банковую явится Янукович с дорогомиловскими приставами и исполнительным листом

Сергей Шведко

Не прошло и трех лет, как Дорогомиловский суд Москвы признал украинский майдан государственным переворотом.

Прямо какой-то коллективный Капитан Очевидность. Может быть, еще стоит вынести отдельное решение на предмет гелиоцентрической системы?

Не, я, конечно, понимаю всю глубину наших глубин и символизм символизма, но какие практические выводы последуют из всего этого? Официальные лица перестанут вести переговоры с "нашими украинскими партнерами" или Россия признает Донбасс? А?

Если нет, то на хрена весь этот запоздалый выхлоп? Сижу и не знаю: то ли плакать, то ли смеяться...

Александр Тверской

Дорогомиловский суд Москвы (судья Анна Шипикова) признал Украинскую революцию государственным переворотом. Из цикла: "Как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров".

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Остап Біндер

Дорогомиловский суд Москвы признал нашу революцию "госпереворотом"

Собственно у меня только один вопрос:

И шо?

Однако есть и мнение, что рассмотрение дела в российском суде свидетельствует о желании России и дальше вмешиваться в украинские дела.

Nataliya Demina

Вмешиваемся в дела соседей уже и юридически, или кого еще не посадили?

Miroslav Gai

Россия признала Майдан госпереворотом. Как Вы думаете, к чему они готовятся? Не отвечайте. Продолжению войны и оккупации.

Sergey Vysotsky

Российский “суд” признал Революцию Достоинства 2014 года в Украине “государственным переворотом".

На первый взгляд это выглядит смешно. И конечно прежде всего подобное решение будет использоваться в пиар-плоскости.

Но, дело не только в пропагандистском элементе гибридной агрессии. Это подготовка политико-правового фона к дальнейшим действиям по оккупации Украины. И подтверждение того, что планы Кремля в этом отношении остаются неизменными.

Если говорить об отрытой оккупации - будет задействован сценарий, который мы наблюдаем в оккупированном Крыму: местный незаконный "российский суд” посадил двух евромайдановцев за события в Киеве.

Примерно тоже самое будет использовано в случае криптооккупации. Если дестабилизация государства окончится приходом к власти сил реванша, именно решение московского суда и наработанные в ходе этого так называемого "процесса" "материалы" станут отправной точной для начала массовых репрессий в Украине. Нам с вами, дорогие активисты, волонтеры, добровольцы, военнослужащие депутаты, журналисты, готовят статус “путчистов” и “незаконных вооруженных формирований”.

Задумайтесь обо всем этом, когда слышите пропаганду “мира любой ценой”.

Некоторые украинские комментаторы призывают к разрыву дипломатических отношений или по меньшей мере введению визового режима с Россией.

Вахтанг Кіпіані

Ок, теперь мяч на нашей стороне. Нужно наконец разорвать дипотношения с РФ – у нас есть гордость или нет? Лучшего повода может уже не представиться, поскольку эти животные, не исключено, сами хотят это сделать.

Andriy Yusov

Если московский суд признал Майдан госпереворотом, то пусть и долг януковоща, в три ярда долларов, требуют со своего "легитимного".

Оксюморон - накануне столетия октябрьского бунта московский суд назвал Майдан переворотом.

Так изобретательно еще никто не просил Украину ввести визовый режим.

Россиянам возможные последствия представляются иначе.



Максим Жих

Это решение важно в том плане, что политических беглецов с Украины и ДНРовских ополченцев больше не смогут депортировать из России за нарушения миграционного законодательства (а в Украине они немедленно будут репрессированы), как это было недавно с ополченцем, которого постановили выдворить и еле успели спасти. Так что правильное решение, которое сильно облегчит жизнь ряду конкретных людей.

Olga Shelkova

Хорошее дело. Теперь, кому нужно подавать документы на убежище, можно ссылаться на решение суда.

Что же до российского влияния на Украину, опасность может подстерегать с неожиданной стороны: в недавнем материале газеты Bild утверждается, что назначение Генри Киссинджера на роль посредника между Россией и США позволит России восстановить свое влияние на постсоветском пространстве. Статью с удовольствием цитируют патриотично настроенные комментаторы и с ужасом – комментаторы проукраинские.

Alex Parker

Просто адовая новость для Украины.

"Bild со ссылкой на анализ западных спецслужб, который основывается на сведениях, полученных от команды Трампа, утверждает, что избранный президент США по совету Киссинджера намерен снять санкции с России. Кроме того, бывший госсекретарь якобы собирается рекомендовать Трампу признать за Москвой право на сферу влияния на Украине, а также в Белоруссии, Грузии и Казахстане.

Предполагается разработать план политического и экономического развития Украины, согласно которому Россия должна гарантировать безопасность восточной части этой страны. В ответ Запад должен неофициально признать право Москвы на Крым, формально продолжая считать полуостров частью Украины."

"93-летний дипломат, который неоднократно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, считает правильным шагом примирение с Россией на фоне усиления Китая. Баланс между США и Россией, по его мнению, будет способствовать укреплению глобальной стабильности."

Вроде бы не плохо. Но могут заставить гадить Китаю + плюс скорее всего полностью отдадут Украину на баланс.

А хорошо это или плохо решайте уже сами. Но судя по всему нас ждут еще минимум лет 8 добротного путинизма.

Павел Пряников

"Наш Генри Киссинджер – это фигура, равная по влиятельности английской королеве или всем вместе взятым Ротшильдам и Рокфеллерам. И он советует Трампу: Санкции отменить, Крым — признать".

У России только два союзника: Трамп и Киссинджер.

Ostap Karmodi

Надеюсь, Украина уже заканчивает обогащение урана для первых компонент своего ядерного щита.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, ознакомившись с этой статьей, уже назвал Генри Киссинджера "одним из мудрейших политиков":

Безусловно, Киссинджер, по-прежнему, - один из мудрейших политиков, экспертов, который, в том числе, обладает глубочайшей экспертизой в плане российских дел и российско-американских отношений

Но не всем будущее видится в настолько мрачных тонах.

Олег Пономарь

Про Киссинджера.

Сколько раз Запад за эти три года "сливал" Украину?

Миллион. Как минимум, - в нашем ФБ. Нас меняли на иранскую сделку, на Сирию и тд. Миллион различных подковерных планов..

А на практике США и ЕС продолжают и наращивают санкционное давление на РФ и Украина уверенно приближается к НАТО.

Но наши люди всё равно жадно ищут и ждут очередной коварный план "слива".

" Дайте нам что-то такое.. Ну обменяйте нас на что-то.. Отдайте нас россии.. Мы так устали от войны.. Нам хочется капитулировать, но у нас нет повода.. Нет причины., нет оправдания для себя.. Нет экскьюза..

Ну вот наконец-то. Сам Бильд написал.. Сам Киссинджер сказал.. Одному неназваному дипломату.. И завтра Индепендент подтвердит.."

А Киссинджер, для справки, так с Громыко додружился, что и Союза нет уже давно.. И Громыко - тоже.

Вот так вражеская пропаганда точит нашу силу и веру. Берет измором, не спеша..

Как вода камень точит..

Как яблоко, которое само упадет в кремлевские руки.

Eugene Feldman

Месяц-два назад в Атлантике была большая статья Киссинджера, часть была посвящена России и Украине. Основное видение его заключается в том, что агрессию России вызвало расширение НАТО на восток (что есть правда), поэтому нужно гарантировать, что Украина останется нейтральным государством. Гарантией будет выступать конституционная реформа и Донбасс в составе Украины, то есть Минск. По факту, вне зависимости от Киссинджера, это то, что будет, с большой долей вероятности, реализовано.

Но еще большую бурю возмущения вызвало у проукраинских комментаторов и выступление российского экономиста Михаила Хазина, который предложил русифицировать Украину и разделить ее на части.

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Lev Zharzhevsky

Есть в отечестве такая партия: "Родина". При ней есть общественно-политический клуб "Русский кругозор". А еще есть в отечестве Михаил Хазин. Сначала дедушка думал, что вот это всё фейк:

"Дальше все зависит от того, что мы хотим. Мы хотим сохранить Украину целой, но лояльной России. Тогда нужно возвращать Донбасс со сменой руководства в Киеве... Дальше начинается контрпропаганда. Население на самом деле не в восторге там. Да, там есть, грубо говоря, несколько миллионов человек, которых исправить нельзя. Ну их нужно частично ликвидировать, а частично – выгнать", – заявил он.

Второй вариант, по мнению Хазина, – это расчленение Украины.

"Картина должна быть следующей. Новороссия, то есть вся территория от Харькова до Одесской области. Это может быть Запорожская, Днепропетровская, в общем, все. Новороссия должна войти в Россию областями с полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом использования украинского шрифта, украинских текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря – полностью. А Киев и северная часть Украины от Сум до Киева, Чернигов и так далее должны стать аграрным государством", – заявил он. <...>

Михаил Леонидович бодро и уверенно расчленяет Украину. Очень надеюсь, что никто не станет выступать за расчленение самого Михаила Леонидовича: санитария и гигиена прежде всего.



Комментаторы задаются вопросом, придется ли Михаилу Хазину нести ответственность за экстремистские высказывания.

Ilmi Umerov

Шуты часто говорят вслух то чего "хозяин" сказать не может, но он тоже думает так... Интересно, привлекут Хазина за "экстремизм"?



Тем, кто отнесся к высказываниям Хазина скептически, отвечает Ян Валетов:

Я никогда не воспринимал этого деятеля всерьёз, но знаю, что и в Украине у него немало слушателей и почитателей. Я далек от мыслей, что его доктрина принимается, как руководство к действию, но вижу, что перспективная политика России по отношению к Украине, Грузии, Молдове, Беларуси явно опирается на такие или подобные таким планы.

Все эти рассказы о согласительных планах Киссенджера, доктрине Трампа о новом разделе мира с Россией, прекрасно укладываются в матрицу продвижения "русского мира" по Хазину и прочим "экспертам", пророчащим смерть доллару и США последние 20 лет. <...>

Я бы не верил всем этим экспертам, но на Чонгаре теперь наглядное пособие для тех, кто не верил в возможность прямой вооруженной аннексии Крыма.

А на 200 километров восточнее меня доказательство того, что в условиях русского мира лучше всего получается война.

Поэтому, я на всякий случай поверю Хазину и предупрежу всех остальных.

До тех пор, пока в России возможно свободно, с высоких трибун озвучивать подобные нацистские взгляды, предлагать ликвидацию соседней страны, ее культуры и языка, как инструмент к достижению экономических и геополитических целей, Россия должна быть определена, как враг N1 и это необходимо закрепить в военной доктрине.

Точка.

Политику Украины надо строить опираясь на военную доктрину - враг у ворот. И не иначе.

Потому, что иначе мы рискуем просто перестать существовать.

В ответ Михаил Хазин обвинил комментаторов в "неадекватности" и в том, что они "разжигают страсти":

Поскольку здесь я полностью владею темой (то есть знаю, что говорил, что при этом имел в виду, есть запись этой дискуссии и можно ее перечитать), то могу сделать вывод: украинские комментарии к ней глубоко неадекватны и направлены на то, чтобы разжигать страсти, а вовсе не мирить людей (что, собственно, и есть мое большое желание).

Желание, которому не суждено исполниться.