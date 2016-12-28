В РУСАДА не признали слова своего руководителя о допинге в спорте

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) назвали "искаженными" и "вырванными из контекста" слова руководителя ведомства Анны Анцелиович о применении допинга в российском спорте.

Анцелиович в интервью газете The New York Times заявила, что применение допинга было "институциональным сговором". Однако, как утверждают в РУСАДА, таким образом глава агентства лишь указала на то, что во второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена не использовались слова "государственная система допинга", что, по мнению Анцелиович, исключило возможную вовлеченность высшего руководства страны.

В РУСАДА заявляют, что журналист The New York Times вырвала эти слова из контекста, создав впечатление, что в России признали существование системы допинга. Ранее в достоверности слов Анцелиович усомнился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал их "проверить".

Всемирное антидопинговое агентство представило два доклада о допинге в российском спорте. Ричард Макларен по итогам расследования пришел к выводу, что к махинациям причастны российские спортивные чиновники. Россия отвергает обвинения.

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