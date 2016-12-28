Во Франции арестовали мужчину, готовившего теракт на Новый год

На юго-востоке Франции полиция арестовала мужчину, подозреваемого в подготовке теракта в новогоднюю ночь, сообщает в среду Международное французское радио.

Во Франции после ноябрьских терактов 2015 года действует чрезвычайное положение. В условиях действия особого режима службы безопасности могут проводить обыски и аресты без постановлений суда.

Ранее в среду полиция Германии задержала предполагаемого сообщника Аниса Амри — тунисца, въезавшего на грузовике в толпу на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря. По информации издания Spiegel, задержанный — 40-летний гражданин Туниса, житель германской столицы.

19 декабря грузовик, въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 – получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная в России и ряде стран.

Главный подозреваемый — беженец из Туниса Анис Амри — скрылся с места преступления и был застрелен полицейскими в Милане спустя несколько дней после теракта. В настоящее время германские правоохранительные органы ищут сторонников нападавшего.

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