Индустрия оскорблений

В России подозрительно давно не обижались на Charlie Hebdo.

Но, видимо, журнал решил сделать россиянам новогодний подарок, опубликовав карикатуры на воскресную авиакатастрофу, в которой погибли артисты ансамбля имени Александрова и Елизавета "Доктор Лиза" Глинка.

Сами карикатуры мы не публикуем, для желающих - любуйтесь здесь.

А вот, например, как их описывают журналисты ТАСС:

В колонке с карикатурами на разные темы Charlie Hebdo размещает рисунок, посвященный катастрофе Ту-154 под Сочи, на борту которого находились, в том числе, музыканты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. На нем изображен в черно-белых тонах пассажирский самолет, падающий вертикально вниз. Картинка сопровождается комиксом с изображением поющего по нотам человека в российской военной форме. "Аааа", - такая реплика приписана персонажу. "Репертуар Хора Красной армии расширяется", - гласит комментарий к рисунку.

Еще одна большая карикатура на российскую тематику размещена в рубрике "Шарли у огонька". "Турция: российский посол убит посреди вернисажа", - так озаглавлено изображение, центральным элементом композиции которого является фигура человека, по всей очевидности, олицетворяющего посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Добавим, впрочем, что ТАСС игнорирует провокационную подпись "Плохие новости. Путина там не было".



Вскоре в топе русского Твиттера уже был соответствующий хештег.

А вот, кстати, и сама петиция:

В связи с этим трагическим событием для общественной жизни нашей страны 26 декабря 2016 года было объявлено общенациональным днем траура. Однако это не помешало различным мерзким зарубежным изданиям выпускать глумливые карикатуры, порочащие память жертв этой трагедии. Ярким примером такого издания стало скандально известно французское желтое издания "Charlie Hebdo", которое 28 декабря посмело опубликовать на своем сайте АМОРАЛЬНУЮ КАРИКАТУРУ!

Это уже не первый случай проявления ненависти к россиянам. В прошлом году в журнале Charlie Hebdo были опубликованы кощунственные карикатуры на авиакатастрофу российского лайнера в Египте, в которой погибли 224 человека. Эту карикатуру осудили сотни тысяч разумных человек из России и со всего мира!

При этом власти Франции поддерживают подобные проявления безнравственности и ненависти, прикрываясь лживым понятием свободы слова. Мы призываем Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева и Спикера Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко рассмотреть вопрос о вводе санкций против Франции, а также о вводе персональных санкций против журналистов "Charlie Hebdo" и Министра культуры Франции Одри Азулае.

Виталий Третьяков:

Издеваться над мёртвыми - удел подонков. Насмехаться над смертью невинно убиенных - моральное соучастие в преступлении. Это о Шарли-Эбдо

Рамзан Кадыров:

Французский журнал Charlie Hebdo в очередной раз продемонстрировал, что из себя на самом деле представляют западная "демократия и свобода слова". Издание опубликовало карикатуры на крушение Ту-154 и убийство российского посла в Анкаре. Я ранее говорил и сейчас повторяю, что редакционная политика журнала аморальна, безнравственна и бесчеловечна. Она не имеет никакого, ни прямого, ни косвенного отношения к свободе прессы. Убийство Андрея Карлова и катастрофа Ту-154 миллионами россиян и нашими друзьями во всём мире восприняты как личное горе, а Charlie Hebdo насмехается над нашей национальной трагедией. Пусть и сегодня те, кто раньше кричали, что "Мы все Charlie Hebdo", опять наденут эти футболки, а те, кто стройными колоннами маршировали по улицам Парижа, опять соберутся на Елисейских полях. Позор!!! #Кадыров #Россия #Чечня #Карлов #Ту154 #DisgraceCharlieHebdo

Ирина Алкснис:

Граждане, а почему вы возмущаетесь по поводу того, что наши обращают внимание на карикатуры Charlie Hebdo, дают трибуну на Первом канале самым отъявленным русофобам, от риторики которых волосы встают дыбом, и устраивают перфомансы вокруг Рынски?

Российскому обществу важна идеология. Вам самим важна идеология. И вы всегда найдете повод, кого и что обсудить.

Так что, пусть это лучше будет Божена, Шарли и Игорь Чубайс, которые работают на консолидацию пресловутых 86 процентов, чем доска Маннергейму или сталинские репрессии, из-за которых вы готовы разругаться вдребезги со своими единомышленниками и собственными руками раскалываете гражданский мир в стране.

Все правильно Кремль делает.

Карикатуры комментирует официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков:

Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих – не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека. Отмечу только одно, не касаясь самой мазни. Если подобное, не поворачивается язык сказать, "творчество", и есть проявление подлинных "западных ценностей" – их обладатели и защитники обречены. По меньшей мере, на одиночество в будущем.

Илья Крамник:

На это не нужно обращать внимания, но мы на это обратим внимание, выпустив бумагу о том, что не нужно обращать на это внимания.

Александр Рыклин:

Депутат Яровая о карикатуре на гибель ТУ-154 - «Художественное исполнение мерзости не отменяет, а усиливает суть того, что это прямое, осмысленное поощрение терроризма»...

"Терроризма"?????!!!!!!!!!!

Секундочку, товарищ Яровая, а можно с этого места подробнее? Так, собственно, о каком терроризме речь? У нас же летчики, вроде, педали перепутали и шасси с закрылками?!

Эх, Яровая, Яровая... Так глупо спалиться... А неплохо же карьера начиналась...

Алексей Ковалёв:

Новости Раши Тудей (и иже с ними), которые конвертируют новую национальную валюту - оскорбляшки - это как бородатый мета-анекдот про анекдоты по номерам. То есть даже не надо (вернее, просто нельзя) показывать картинку, которой всем положено немедленно оскорбиться и требовать закрыть-запретить-лишить и так далее. А скоро и описывать в духе "На рисунке изображены падающий самолёт и находящийся в нём военный, произносящий звук «а-а-а-а»" не надо будет, достаточно просто заголовка "Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на СВЯТОЕ КАЖДОМУ РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ. Публикацию осудили пользователи соцсетей", и всё, можно считать официальным обращением в прокуратуру.

Марат Гельман:

в яндексе на первом месте новость про карикатуры на крушение самолета в Сочи на Charlie Hebdo . Как легко стало маргинальному иностранному журналу влиять на нашу повестку.

При этом везде бессмысленная и действительно тупая картинка "репертуар хора расширяется", а по настоящему злая "к сожалению Путина на борту не было" даже не упоминается.

А у меня был сегодня разговор с одним священником, который приехал к Василию Острожскому под Никшичем у нас в Черногории. Говорит, что всему виной то, что церковь благословляла за деньги армейские орудия, вместо того, что бы проповедовать мир.

Олег Пшеничный:

Или вот "Шарли <Э>бдо" про Путина: неловкая тупая "шутка", как будто у уважаемого инвалида Первой Мировой войны за столом случилась отрыжка, а люди вокруг из сострадания делают вид, что это такая социальная сатира (а смысл шутки потом нужно долго ещё объяснять, перебивая друг друга "нет дай я скажу, я лучше объясню в чем тут пойнт").

Вы правда не видите, что эта конкретная карикатура - воинствующая бездарность?

Сергей Худиев:

Сижу слушаю French Polyphony в исполнении

Ensemble Gilles Binchois/Dominique Vellard, смотрю на фликре французскую готику. Тут в других вкладках лента приносит очередные изыски Шарли Эбдо. (В комментах их, пожалуйста, не надо) . И подумал я, что раньше любили сравнивать восточную Германию с Западной - мол, один народ, а явная разница не в пользу социализма. Если сравнивать искусство французов-католиков и французов-секуляристов, разница тоже как-то бросается в глаза.

Но это не единственная история про оскорбление чувств. Габреляновский Life рассказал о том, что ленинградские блокадники оскорблены публикацией в британской The Guardian:

"Я становлюсь животным. Нет хуже чувства, когда все твои мысли о еде". Эта и многие другие цитаты из дневников жителей Ленинграда, переживших страшные дни блокады, приводит в своей статье британский профессор истории Алексис Пери. Она утверждает, что изученные ею личные записи блокадников разительно отличаются от их рассказов о героических сражениях и коллективной солидарности советских людей перед лицом общего врага — фашизма.

По словам историка, главными врагами изолированных от внешнего мира людей стали голод, истощение и такие же измученные, из последних пытающиеся выжить, горожане. Все эти сведения британка, по её словам, почерпнула из дневников, которые показали доверившиеся ей блокадники.<...>

Статья Алексис Пери крайне возмутила председателя общественной организации "Жители Блокадного Ленинграда" Елену Тихомирова.

— Не знаю, где и каких людей опрашивали эти англичане, в Ленинграде их не было. Может быть, это те самые, которые уехали жить на Запад в девяностые годы, и им надо как-то жить, вот и устраивают "сенсации". Хотела бы я спросить у этой английской журналистки: разве жизнь в блокадном городе без еды, без воды, в холоде без топлива, с постоянными бомбёжками фашистов — это не героизм? Как можно не ощущать войны с фашистами, если нас каждый день бомбили? Или это, по мнению Пери, соседи были? У нас лежат каски пробитые, патроны, пусть приедет к нам, посмотрит на фотографии разбитого города. Покажем ей реальную историю войны и блокады.

Елена Тихомирова утверждает, что статья британского профессора — одно из проявлений информационной войны России с Западом.

— Они отрицают, что Донбасс бомбили, сейчас лгут про блокаду. Они убеждены, что и Освенцим американцы освободили, и войну американцы выиграли. Глупость, глупость. Это не даром всё сейчас идёт. На Западе чувствуют, что Россия набирает силу, мы не отдаём им Сибирь, мы сильны на международной арене, они всячески будут стараться нас оболгать. Идёт дикая информационная война, они всё, что у нас есть святого, хотят испоганить и оболгать, — заявила председатель общественной организации.

Глеб Морев:

индустрия возмущения

Олег Кашин:

Не Боженой единой.

Тимур Олевский:

Тут одно их двух. Или Дмитрий Лихачёв, описавший блокаду в своих воспоминаниях не блокадник, или это не блокадники, а самозванцы. Ну, ещё конечно можно списать на память, которая вытесняет ужас.

Между тем, продолжается обсуждения украинофобского выступления Михаила Хазина (начало смотрите здесь).

Александр Сотник:

Фашистский план Хазина по расчленению Украины и ликвидации миллионов человек. Уголовщина в чистом виде.

Александр Рыклин:

То есть, Бабченко мы будем из России выгонять, а фашист Хазин пусть тут живет? Про фашиста Хазина не рассказывают на федеральных каналах, от фашиста Хазина не происходит разрыв ватного мозга - никто не бьется в падучей, не требует выслать негодяя из страны... А, знаете почему? Потому что фашизм уже вполне органичен для российской общественной атмосферы... Им уже воняет в каждом уголке страны...

Альфред Кох:

Когда такое пишут про Хазина - я не удивляюсь. Единственно непонятно: почему его все называют экономистом? Вот с какого <чёрта> он экономист? Почему не астроном или танкист?

Он в экономике всегда ничего не понимал, не понимает и уже никогда не поймет. Обычный <болтун>. Все известные мне экономисты его таковым и считают. Поэтому когда читаете этот заголовок, то мысленно исправьте слово "экономист" на "<болтун>".

Так будет правильнее. И к тому же - смешнее. Гнев сразу пройдет и все встанет на свои места...

Александр Тверской:

Вы удивляетесь - почему украинцы не разделяют скорби россиян в минуты трагедий? А вы попробуйте посмотреть на Россию их глазами.

Натыкается в интернете украинец на прокремлевского экономиста Хазина, который предлагает разделить Украину и провести денацификацию. И никто Хазина не сажает за экстремистские призывы - спокойно говорит, подробно делит Украину, как пирог - "Это Польше, тут будет аграрная зона, а здесь вообще ничего украинского не будет".

Потом смотрит украинец: террорист Гиркин, который напал на Восточную Украину спокойно сидит и вещает о том, что надо уничтожить украинскую нацию. Жив. Здоров. Весьма упитан и самодоволен.

А вот уже профессор одного из самых престижных вузов России говорит выпятив брюшко, что "Из Киева надо сделать Алеппо".

Включает украинец российское ТВ - там в прямом эфире, на многомиллионную аудиторию, в прайм-тайм политики, журналисты и писатели обсуждают, как быстрее дойти до Киева и сколько атомных бомб нужно на него сбросить, чтобы уничтожить всех фашистов. И никаких уголовных дел, скандалов, увольнений. Буднично так глумятся и фантазируют на тему массовых убийств и геноцида в соседнем государстве.

Потом узнаёт украинец, что средь бела дня проходят в России награждения боевиков, которые убивали его соотечественников на Донбассе. Официально. После награждения - банкет с пирожными.

Ладно, думает украинец, у них жесть есть оппозиция, либералы. Послушаю и посмотрю их. Навальный идёт в президенты целой страны - "проведём референдум в Крыму, не бутерброд ведь он!", Ходорковсий - "Только маргиналы среди украинцев считают, что Крым должен вернуться обратно". Может быть журналистика? Красовский: "украинцы подонки и идиоты".

Про деятелей культуры стоит приводить примеры или достаточно? Знаете, ребята, да я бы на месте самого обычного украинца после таких падений самолётов Минобороны РФ мягко сказано не печалился бы. Мягко сказано.

И на фоне всех этих "добрососедских" рассуждений из-за поребрика, всего этого желчного шума, потирания потных ладошек в предвкушении новой крови, в Украине идёт война. Гибнут украинские солдаты. Крым в оккупации. Кто-то ещё смеет что-то высказывать по поводу отсутствия скорби у украинского народа?

Борис Межуев:

Как-то неловко теперь приводить чьи-то ужасающие высказывания и требовать их коллективного осуждения. За последние два дня я прочитал, увидел по ТВ, услышал по радио столько ужасающих высказываний - от самых разных лиц, причем моих френдов по ФБ, то я либо должен оценить все это как коллективный шутинг, либо как начало распада великого путинского консенсуса, то есть отчасти насильственного, отчасти добровольного "фильтрования базара".