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Новости

Рамзан Кадыров отрицает увольнение замглавы МВД Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг отставку первого заместителя главы МВД республики Апти Алаудинова, назвав сообщение о его увольнении "пустыми разговорами". В своем Инстаграме Кадыров написал, что высоко ценит работу ведомства по борьбе с терроризмом.

Накануне "Новая газета" со ссылкой на собственные источники сообщила, что Алаудинов подал в отставку после нападения на полицейских в Грозном и возникшего из-за этого конфликта с Рамзаном Кадыровым. По данным издания, своих должностей могут лишиться еще несколько высокопоставленных сотрудников МВД Чечни.

При нападении в Грозном в ночь на 18 декабря погибли четверо полицейских. Глава Чечни заявил об уничтожении семерых подозреваемых в совершении преступления. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

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