Коррупционная вибрация "Зенит-Арены"

Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии построенного стадиона "Зенит-Арена" в западной части Крестовского острова в Петербурге требованиям проектной документации и технических регламентов,​ сообщил "Коммерсант". "Проверены строительные конструкции, системы инженерно-технического обеспечения и безопасности в составе первого этапа", – заявили в ведомстве. Ростехнадзор в следующем году "продолжит осуществление государственного строительного надзора при выполнении работ второго этапа – адаптации арены к требованиям Международной федерации футбола".

В понедельник пресс-секретарь нынешнего генподрядчика строительства компании "Метрострой" Екатерина Гигиняк сообщила о завершении строительства "Зенит-Арены", хотя сдачу работ продлили до 31 марта 2017 года.

Стадион был заложен в 2007 году, свой первый матч на этой арене футбольный клуб "Зенит" собирается провести в апреле 2017-го в рамках чемпионата России по футболу, а летом на "Зенит-Арене" должны состояться игры Кубка Конфедераций – традиционного международного турнира, который проводится за год до чемпионата мира, который в 2018 году пройдет в России.

В ходе строительства не раз менялся генподрядчик, против руководства строительных компаний, участвовавших в нем, выдвигались обвинения в коррупции. В частности, первого генподрядчика – компанию "Синтез-СУИ" – обвинили в мошенничестве на 500 млн рублей. В ноябре этого года по делу "Зенит-Арены" был задержан бывший вице-губернатор Марат Оганесян. За время возведения стоимость стадиона увеличилась в несколько раз по сравнению с первоначальной сметой с 6 миллиардов 700 миллионов рублей до 41 миллиарда. Несколько недель назад комиссия ФИФА признала футбольное поле стадиона не соответствующим международным стандартам из-за высокой вибрации выдвижной конструкции.

Все эти проблемы привели к тому, что вице-губернатор Петербурга Игорь Албин перевел 4 месяца назад свой рабочий кабинет на стройплощадку, пообещав, что работы будут закончены до Нового года. Игоря Албина сегодня навестил депутат ЗАКСа Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский.

– Вы побывали сегодня на "Зенит-Арене", это была экскурсия для депутатов Законодательного собрания?

– Я приехал по договоренности с вице-губернатором Игорем Албиным. Я был уже на стадионе примерно месяц назад, а сегодня приехал посмотреть. Должен сказать, что, по моим впечатлениям, практически все готово, остались мелкие доводки. Конечно, по сравнению с тем, что я видел раньше, дистанция огромного размера. Должен сказать, что Албин сыграл огромную роль, потому что если бы он там в ежедневном режиме не подгонял рабочих и лично не требовал от них шевелиться, что я наблюдал сам, то ничего этого бы не было. С другой стороны, конечно, мне немножко печально, что для того, чтобы достраивать такой объект, надо, чтобы там на четыре месяца поселился вице-губернатор.

Правда, осталось, на мой взгляд, и я Албину сегодня об этом честно сказал, все-таки разобраться с масштабным воровством, которое там было еще два-три года назад. И, собственно, все цифры есть: по данным Счетной палаты, практически 7 миллиардов было просто украдено, никто за это не понес ответственности. И на мой взгляд, необходимо в этом разобраться, найти виновных и их наказать. Я понимаю, что деньги, наверное, уже не вернем, но неправильно, если безнаказанными останутся злоупотребления такого размера. Мои обращения в прокуратуру и Следственный комитет еще в 2013 году, со всеми материалами, ни к чему не привели, никто так и не был наказан.

– Я почти уверен, что вы задали вопрос по поводу вибрации поля, о чем говорила комиссия ФИФА, которая приезжала недавно на этот стадион…

– Да, конечно! Албин считает, что удалось справиться с этой проблемой. Сейчас поле находится внутри стадиона, что я сам видел, фотографии у меня выложены в фейсбуке. И я очень надеюсь, что проблему эту решили. Меня, конечно, это тоже сильно беспокоит, ведь вибрация началась потому, что они это выдвижное поле облегчили по сравнению с первоначальным проектом. И я очень надеюсь, что то, что сделано в последнее время, не приведет к трудностям в перемещении поля. Сейчас оно находится внутри стадиона, а потом, как я понял, они планируют его опять выкатить наружу и оставить так до весны, в закрытом состоянии, вне пределов стадиона. Это, конечно, одна из самых рискованных конструкций этой арены. Насколько я знаю, сегодня Ростехнадзор соответствующие документы подписал, и он считает, что там проблем нет. Я не видел еще этого акта, но мне хотелось бы надеяться, что это действительно так.

– Вице-губернатор, который провел несколько месяцев фактически на стадионе, собирается продолжать там оставаться? Или он заканчивает свою "вахту" с наступлением нового года?

– Я очень надеюсь, что он ее закончит. Повторяю, при всем уважении к его огромному труду, я считаю, что это не его обязанности. И нужно, чтобы все работало без личного присутствия вице-губернатора, ежедневного, на объекте.

– По вашим впечатлениям, удастся ли на этом стадионе провести матчи Кубка конфедераций будущим летом?

– Я надеюсь, что удастся. Как футбольный болельщик, я сам с удовольствием приду и посмотрю. При всех тех критических замечаниях, которые я неоднократно высказывал в адрес этого строительства и его организации. Я, кстати, считаю, что очень благотворной была смена подрядчика, потому что пока структуры господина Дерипаски этим занимались, толку было мало, а хищений, как мне представляется, много.

– "Зенит-Арена" стала символом коррупции в России. Какие конкретные шаги вы собираетесь предпринять в том, что касается расследования хищений при строительстве этого стадиона?

– Я думаю, что мне придется обратиться сейчас еще раз к главе Следственного комитета РФ, генеральному прокурору, чтобы они вернулись к изучению материалов Счетной палаты 2013 года, где было констатировано масштабнейшее воровство. До тех пор, пока оно не расследовано и не наказано, на мой взгляд, нет никакой гарантии, что подобное не будет повторяться. Я считаю категорически неправильным, что из политических соображений, видимо, не желая трогать господина Дерипаску, все это было спущено на тормозах.