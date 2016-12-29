Правительственная армия Сирии прекратит огонь с 30 декабря

Сирийская правительственная армия прекратит огонь по всей стране в 00 часов 30 декабря.

Как говорится в заявлении, опубликованном государственным агентством Сирии SANA, перемирие не касается террористической группировки "Исламское государство, или Джабхат Фатах аш-Шам" (бывший "Фронт ан-Нусра"), а также связанных с ней боевиков.

О достижении договорённостей между Дамаском и вооружённой оппозицией о прекращении огня и мирных переговорах в четверг объявил президент России Владимир Путин.

На встрече с главами МИД и Минобороны - Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу - Путин также согласился сократить российское военное присутствие в Сирии.

В четверг же министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва стремятся установить перемирие в Сирии до наступления нового года и готовы выступить его гарантами. Чавушоглу отметил, что сирийскую территорию должны покинуть все иностранные войска, включая отряды проиранской шиитской группировки "Хезболлах". При этом министр подчеркнул, что Турция не намерена вступать в переговоры с Башаром Асадом.

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